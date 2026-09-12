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Begoña Alday cruza el Estrecho de Magallanes en pleno invierno: seis kilómetros en una hora y 54 minutos

La nadadora española se convierte en la primera persona en cruzar a nado entre las dos orillas del Estrecho de Magallanes, un reto donde las fuertes corrientes y un agua gélida pusieron a prueba la determinación de Bego Alday.

Begoña Alday cruza el Estrecho de Magallanes en pleno invierno: seis kilómetros en una hora y 54 minutos

Begoña Alday hace historia en las aguas del Estrecho de Magallanes | Lucía Alcoba | Juan Carlos Abascal | Borja Rodríguez

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El Estrecho de Magallanes ha sido escenario de expediciones históricas y Begoña Alday ha escrito su nombre en la ruta que une el Pacífico y el Atlántico. Lo ha cruzado a nado enfrentándose a corrientes y aguas gélidas. Nadie antes lo había completado en pleno invierno.

En total, seis kilómetros que podían convertirse en una trampa mortal. Una hora y 54 minutos nadando en un agua gélida y con fuertes corrientes.

"No es solo la distancia, es poder jugar con las corrientes y hacerlo de la manera que tengas más garantías de éxito", explica Bego Alday

"Las orillas hacen un embudo que acelera muchísimo la corriente y puedes quedar atrapado", reconoce la nadadora española.

Bego Alday se preparó y esperó al momento preciso para llevar a cabo este brutal reto físico.

"Hay un momento para cruzar que se llama La Estoa y dura dos horas, ese es el margen que tienes para cruzar y tienes que ser muy preciso", apunta Bego Alday.

"En la Antártida llegué a nadar en aguas de hasta -1,5°C"

A las fuertes corrientes se le sumaba unas aguas gélidas, una temperatura extrema a la que Bego Alday ya está acostumbrada.

"En la Antártida llegué a nadar en aguas de hasta -1,5°C", recuerda la nadadora española.

Dos años trabajando en aguas heladas y un traje diseñado para la Antártida le han permitido llegar preparada.

"Por primera vez no he sufrido tanto, por lo que he podido disfrutar con mucha menos presión", explica Alday.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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