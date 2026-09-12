Begoña Alday cruza el Estrecho de Magallanes en pleno invierno: seis kilómetros en una hora y 54 minutos

El Estrecho de Magallanes ha sido escenario de expediciones históricas y Begoña Alday ha escrito su nombre en la ruta que une el Pacífico y el Atlántico. Lo ha cruzado a nado enfrentándose a corrientes y aguas gélidas. Nadie antes lo había completado en pleno invierno.

En total, seis kilómetros que podían convertirse en una trampa mortal. Una hora y 54 minutos nadando en un agua gélida y con fuertes corrientes.

"No es solo la distancia, es poder jugar con las corrientes y hacerlo de la manera que tengas más garantías de éxito", explica Bego Alday

"Las orillas hacen un embudo que acelera muchísimo la corriente y puedes quedar atrapado", reconoce la nadadora española.

Bego Alday se preparó y esperó al momento preciso para llevar a cabo este brutal reto físico.

"Hay un momento para cruzar que se llama La Estoa y dura dos horas, ese es el margen que tienes para cruzar y tienes que ser muy preciso", apunta Bego Alday.

"En la Antártida llegué a nadar en aguas de hasta -1,5°C"

A las fuertes corrientes se le sumaba unas aguas gélidas, una temperatura extrema a la que Bego Alday ya está acostumbrada.

"En la Antártida llegué a nadar en aguas de hasta -1,5°C", recuerda la nadadora española.

Dos años trabajando en aguas heladas y un traje diseñado para la Antártida le han permitido llegar preparada.

"Por primera vez no he sufrido tanto, por lo que he podido disfrutar con mucha menos presión", explica Alday.

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