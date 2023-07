Ángel Luis, amigo íntimo de la familia de Alcaraz: "Hemos pasado del 'Big Three' a la era de 'Carlitos"

La historia de Carlos Alcaraz acaba de comenzar, pero ya ha alcanzado lacima del tenis tras coronarse en Wimbledon, el torneo de torneos de la raqueta, después de un partido histórico ante el especialista de la hierba, Novak Djokovic. Un encuentro cuyo sufrimiento solo es comparable a la euforia de la victoria, y así se lo ha hecho saber Ángel Luis López Guillén, un amigo de la familia de 'Charlie', a Antena 3 Noticias.

López Guillén, que ha atendido a Manu Sánchez en su camino al aeropuerto, ha asegurado que la felicidad del equipo del número 1 del mundo del tenis es total. "Seguimos en una nube", ha afirmado.

"Carlos encontró la madurez que tiene en el 'tie break'"

El partido no comenzó de la mejor manera para el tenista de El Palmar. Los nervios de disputar su primera gran final de Wimbledon, ante un Djokovic que ha dominado con puño de hierro el torneo londinense en los últimos años, provocaron que saliese al césped algo más amedrentado que en las anteriores jornadas y terminó perdiendo el primer set por 6-1.

Por ello, López Guillén ha valorado la tenacidad de 'Carlitos' en el segundo set y su capacidad de reponerse en el momento más complicado, culminando su reacción en el 'tie break'. "Creo que fue clave porque Djokovic había ganado el primer set y había empezado muy fuerte y Carlos encontró la madurez que tiene y sacar ese set le lanzó hacia el partido", ha señalado.

'Carlitos', un "orgullo" para su equipo

López Guillén conoce bien a Alcaraz. Es amigo íntimo de su padre, quien fue también su rival cuando jugaba al tenis en la comunidad murciana. Por ello, asegura que siente el triunfo como si hubiese sido el de su hijo. "Es una emoción exactamente igual, es como un hijo", ha aseverado, "tenemos mucha relación, he vivido toda su carrera y estamos todos muy emocionados. Es un orgullo".

Asimismo, ha desvelado que Carlos junior ha heredado muchas cosas de Carlos senior a nivel tenístico, así como de su madre, Verónica. "Tiene mucha determinación, tiene mucho carácter, tiene una humildad... Es una maravilla y un encanto", ha apuntado.

El entorno es una parte fundamental del éxito del tenista. Desde los entrenadores hasta los managers, pasando por familia y amigo, todos juegan su papel para alcanzar la victoria. "Ahí está el éxito de Carlos, que sigue siendo el mismo y con los pies en el suelo, está muy bien rodeado y sigue manteniendo sus amistades. El equipo capitaneado por Juan Carlos Ferrero lo está haciendo fenomenal", ha asegurado.

¿El comienzo de la era de Carlos Alcaraz?

'Carlitos' ha enfrentado el partido con el recuerdo de suúltimo partido ante el serbio en Roland Garros, en el que "los nervios", según el propio murciano, le provocaron un calambre que le obligó a abandonar el partido. "Carlos es un jugador fabuloso que aprende de la experiencia y, como es lógico, su equipo hablaría de lo que ocurrió en París y se ha visto que el partido, a pesar de ser durísimo, se ha empleado el 'truco' del trabajo y la mejora", ha apuntado López Guillén.

Con esta victoria, Alcaraz se coloca como el tercer jugador más joven en ganar Wimbledon e iguala los Grand Slams de Rafa Nadal a su edad. Por ahora, su futuro en el mundo del tenis tiene muy buena pinta, brillando muy por encima del resto de la 'Next Gen' y con un 'Big Three' que da sus últimos coletazos. "Yo pienso que Carlos va a marcar una nueva era, creo que va a llevar el tenis a otro nivel. Hemos pasado del 'Big Three' a la era de 'Carlitos'", ha sentenciado.