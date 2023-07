Djokovic se rinde a Alcaraz: "Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera"

Carlos Alcaraz es ya si duda el presente y futuro del tenis mundial. Su triunfo en Wimbledon supone la confirmación de un jugador llamado a dominar este deporte en los últimos años. Si su derrota ante Djokovic en Roland Garros supuso un palo durísimo, su victoria del domingo ante el serbio en la central del All England Club es el relevo de guardia. El aspirante tumbó al campeón y ratificó su reinado en la catedral del tenis, en la pista donde hace 15 años Nadal hacía historia ante Federer, el entonces monarca del tenis.

Novak Djokovic, ganador de 23 grand slam y que vio como Alcaraz cortaba su increíble racha en Wimbledon, se rindió ante el murciano, a quien considera una mezcla de él, Federer y Nadal.

"Su juego consiste en una mezcla de determinados elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo con eso. Tiene lo mejor de los tres mundos", destacó Djokovic tras caer en cinco sets contra el español en la final de Wimbledon.

"Tiene una gran resiliencia mental y una gran madurez para alguien que tiene 20 años. Es impresionante. Tiene esa mentalidad de toro español y esa competitividad y espíritu de lucha que hemos visto en Rafa durante tantos años. Tiene reveses deslizándose y algunas similitudes con mis golpes. Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es muy completo", explicó el de Belgrado.

"Alcarz va a estar en el circuito durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto seguiré"

Preguntado sobre una posible rivalidad, Djokovic aseguró que ojalá sea así y que sería bueno para el deporte.

"Va a estar en el circuito durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto seguiré. Solo hemos jugado tres partidos por ahora, tres partidos muy competidos. Espero que juguemos en el Abierto de Estados Unidos, ¿por qué no? Sería bueno para el deporte, que el 1 y el 2 del mundo se enfrentaran en partidos de cinco horas, a cinco sets. No podría haber nada mejor para nuestro deporte", indicó Nole.

El tenista serbio admitió que es una derrota "difícil de digerir" pero de la que espera volver "más fuerte".

"No ha sido una buena tarde para mí, buena para Carlos, pero tengo que empezar dando todo el mérito a Carlos por el final de partido, un gran juego, mucho nivel, para cerrar. Eres increíble, la manera de adaptarte a la hierba. Es increíble lo que has hecho. Buen trabajo", afirmó Djokovic.

"Para mí, nunca me gusta perder estos partidos, con todas estas emociones, pero tengo que dar gracias. He ganado muchos partidos apretados en el pasado", confesó Nole.

"Estaré más positivo mañana. Es difícil digerir una derrota así, cuando estás tan cerca, pero trabajo para estar en estas finales, en las pistas más importantes. He tenido grandes victorias y esta es otra cita histórica para mi carrera. No gané pero perdí contra un rival mejor. Tengo que pasar página y espero volver más fuerte", concluyó Djokovic.