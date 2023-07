Carlos Alcaraz, tras conquistar Wimbledon: "Es un sueño hecho realidad"

El sueño de Carlos Alcaraz se hizo realidad este domingo sobre la hierba del All England Club, la catedral del tenis mundial y donde cualquier tenista sueña con coronarse. Como hizo hace 15 años un joven Nadal ante Federer, Carlitos derribaba a Nole, el monarca de la hierba londinense, para sumar su primer Wimbledon y el segundo grand slam de su carrera.

"Ser campeón de Wimbledon es algo que quería. No lo esperaba, no pensaba que lo conseguiría tan pronto. Es tiempo para disfrutar. Es el momento más feliz de mi vida, seguramente en cinco años cambie, pero ahora no he vivido muchos momentos como este. Hacer historia como hoy, es lo más bonito de mi vida y no va a cambiar en un tiempo", explicó Alcaraz.

El jugador de El Palmar agregó que es "el partido más complicado" que ha ganado.

"Sí, sin duda. No es fácil perder un cuarto set contra Djokovic y saber que vas a jugar un quinto, se te vienen a la cabeza muchas estadísticas. He ido al quinto pensando que había tenido muchas oportunidades. Es el partido más complicado que he ganado", admitió Alcaraz.

"Es un problema cuando no aprovechas las oportunidades contra una leyenda como Novak. Sabía que llegarían mis oportunidades, que tenía que esperar mi ocasión. Si hubiera perdido el segundo set, seguramente hubiera perdido el partido y en tres sets. Me ha dado mucha confianza, mucha motivación para seguir y para pensar que podía ganarle", explicó Alcaraz.

"Soy un jugador completamente diferente a Roland Garros"

El español dejó atrás lo ocurrido en Roland Garros y afirmó que es un jugador diferente al de las semifinales de París.

"Soy un jugador completamente diferente a Roland Garros. He crecido y aprendido mucho. Me preparé de forma diferente para el partido, he podido lidiar con la presión y los nervios mejor que en París. Estoy muy contento de no rendirme y de pelear hasta la última bola", indicó Alcaraz.

"Antes de este partido pensaba que no estaba listo para ganar a Novak en cinco sets. Lo he hecho por mí, no por el cambio generacional, ganar a Novak a su mejor nivel, en este escenario. Ganarle tras diez años imbatido en esta pista es increíble, nunca lo olvidaré. Es bueno para la nueva generación verme a mí ganarle, para que vean que se puede hacer. Es bueno para mí y para los jóvenes", resaltó Alcaraz después de que Djokovic asegurara que es una mezcla del 'Big Three'.

"Es una locura que haya dicho eso, pero me considero un tenista muy completo, tengo los tiros, la fortaleza física y mental. Probablemente tenga razón, pero no quiero pensar en ello. He visto grandes leyendas ganar este trofeo, partidos épicos y siempre he querido ser parte de ello. Poder decirlo y sentirlo es un sueño hecho realidad", concluyó el nuevo campeón de Wimbledon.