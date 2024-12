La AMA y el positivo de Jannik Sinner: "No discutimos que pudo haber sido una contaminación, pero..."

Jannik Sinner ha sido el tenista del año en la ATP. El de San Cándido ha ganado dos grand slam (Open de Australia y US Open), las Nitto ATP Finals, la Copa Davis con Italia y los torneos de Rotterdam (ATP500), Miami (Masters 1000), Halle (ATP500), Cincinnati (Masters 1000) y Shanghái (Masters 1000). El italiano ha finalizado el año con 73 triunfos y tan solo seis derrotas. Un 2024 casi perfecto para Jannik, cuyo único lunar ha sido el doble positivo por clostebol en Indian Wells 2024, un asunto del que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le eximió al considerar que fue una contaminación no intencionada en un masaje.

El número 1 de la ATP fue castigado con la sustracción de los puntos conseguidos en Indian Wells (400) y sin el premio económico del torneo (325.000 dólares). Una decisión que algunos tenista consideran injusta y que levantó inevitables comparaciones con otros casos.

La decisión de la ITIA fue recurrida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que solicita una sanción de entre un año y dos para Jannik sinner por ese doble positivo. Ahora, el director general de la AMA, Olivier Niggli, ha explicado la clave de ese recurso y la razón por la que han decidido interponer un recurso a la decisión de la ITIA.

"En la decisión se consideró que no hubo culpa por parte de Sinner. Nuestra postura es que el deportista sigue teniendo una responsabilidad con respecto a su entorno. Por lo tanto, este es el punto jurídico que se debatirá (ante el TAS). No cuestionamos que haya podido haber una contaminación, pero consideramos que la aplicación de las normas no se corresponde con la jurisprudencia", señala Olivier Niggli.

El propio Niggli aclara que no se espera que el TAS se pronuncia antes de finalizar el año, a la vez que sí defendió la forma en la que ITIA protegió la intimidad de Sinner antes de comunicar su doble positivo.

"Debemos proteger a los deportistas. Personalmente creo que proteger la reputación de un atleta debería ser nuestra primera preocupación. Vivimos en un mundo donde las redes sociales son lo que son y significa que una reputación puede esfumarse en muy poco tiempo", defiende Olivier Niggli.

Jannik Sinner tomó cartas tras su doble positivo y decidió despedir al masajista al que se responsabiliza del caso. "Ellos (su equipo) han sido una parte muy importante durante mi carrera. Hemos trabajado juntos durante dos años, hemos hecho un trabajo increíble, con mucho éxito y teniendo un gran equipo detrás de mí. Ahora, por esos errores, no me siento con confianza para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora mismo es aire fresco. Lo he pasado muy mal estos últimos meses", explicó Sinner antes de la disputa del US Open.

Giacomo Naldi, el fisio señalado por el doble positivo de Jannik Sinner, rompió su silencio el pasado mes de octubre explicando que esperaba "poder contar también lo que pasó para dar un panorama general".

"Lo siento como todos, pero no puedo decir nada más porque desgraciadamente todavía no ha terminado. Sólo espero, tarde o temprano, poder contar también lo que pasó para dar un panorama general. Porque por cómo ha sido interpretado este incidente por el gran público parece que fue solo culpa mía. Pero no es así, como bien sabe quien ha leído la sentencia. Me doy cuenta de que no todos han hecho este esfuerzo", señaló Naldi en unas declaraciones recogidas por los diarios italianos Leggo e Il Messaggero durante la presentación del proyecto Open Food Factory.

