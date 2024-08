Kyrgios explota tras el doble positivo de Sinner: "Es ridículo, deberías estar fuera dos años"

El mundo del tenis está que arde tras conocerse el doble positivo de Jannik Sinner, número 1 del mundo y reciente campeón de Cincinnati, en clostebol durante el pasado torneo de Indian Wells (marzo). Las reacciones de varios tenistas en redes sociales no se han hecho esperar, entre ellos Kyrgios, Shapovalov, Pouille, Broady y el ya retirado John Millman, la única voz disonante en un tema que ya está trayendo mucha cola.

Sin puntos ni dinero ganado en Indian Wells

La noticia salió a la luz este pasado martes -5 meses después de cuando se realizó el control antidopaje en el que dio positivo- y además de conocerse que el transalpino no iba a ser suspendido después de que un tribunal independiente le eximiera al no encontrar "culpa ni negligencia" en su proceder, las únicas consecuencias que tendrán serían la retirada de puntos (400) y del dinero ganado en dicho torneo (325.000 dólares). Por supuesto, durante el proceso Jannik Sinner ha seguido compitiendo en el circuito (Miami, Montecarlo, Madrid, Roland Garros, Wimbledon...), hecho que ha terminado de sacar de sus casillas a varios tenistas.

Kyrgios explota: "Debería estar fuera dos años"

El más duro ha sido, como no, Nick Kyrgios: "Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, claro...", escribió el australiano en sus redes sociales antes de enzarzarse con varios usuarios en los comentarios: "¿Accidental? ¿De verdad crees que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo dar positivo en dos pruebas de esteroides anabólicos? Vamos, papa...", respondió a un mensaje en el que se explicaba que las reglas tal vez son demasiado estrictas: "Si algo ocurre accidentalmente y el jugador no tiene conocimiento, ¿por qué debería ser sancionado con una suspensión?".

El tenista de 29 años -volverá la próxima semana a la competición tras jugar apenas dos partidos en los últimos dos años- no fue el único que criticó la decisión, el proceso y la poca transparencia mostrada por los responsables. Shapovalov también dijo basta: "No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas", "reglas diferentes para jugadores diferentes"; Pouille fue más directo: "Quizás deberían dejar de tomarnos por idiotas", y el británico Broady se centró en los tiempos y en la decisión de dejarle competir antes de tener una resolución: "Muchos jugadores pasan por lo mismo y tienen que esperar meses o años para que se declare su inocencia. No es una buena imagen".

El extenista Millman, la única voz disonante

El australiano y ya retirado John Millman fue el único cuya opinión ha ido a contracorriente respecto a la de sus excompañeros: "Antes de sacar conclusiones, Jannik Sinner tenía menos de una milmillonésima parte de un gramo en su sistema. Le creo 100% . Tal vez deberíamos cambiar el umbral para tener en cuenta la contaminación...".

Halep y Jarry sí fueron sancionados

El de Simona Halep, exnúmero 1 del mundo, fue el caso más sonado en los últimos años. Se conoció que en octubre de 2022 la rumana dio positivo en Roxadustat, similar a la EPO, y estuvo suspendida dos años antes de volver al circuito en marzo de 2024, después de que el TAS redujera su sanción de 4 años a 9 meses. En el circuito masculino, el chileno Nicolas Jarry también fue apartado de las pistas durante 11 meses por un positivo en un suplemento vitamínico contaminado y en una cantidad muy similar a la de Sinner.

¿Qué es el clostebol y cómo dio positivo Sinner?

El clostebol es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje que consigue mejorar el rendimiento deportivo y que se encuentra en cremas para la piel.

En un comunicado de su equipo se detalla que el positivo es "(menos de una milmillonésima parte por gramo)" y que "la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) y Jannik descubrieron que la inadvertida contaminación de Clostebol se produjo por el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta y que este no sabía que estaba usando un producto que contenía Clostebol. El fisioterapeuta trató a Jannik sin guantes y junto con varias lesiones en la piel del cuerpo de Jannik causaron la contaminación involuntaria".

Faltan mucho tenistas por pronunciarse, si es que lo harán, pero la indignación es latente y la mayoría denuncia una diferencia de trato. Algunos dirigen sus perspicacias o sus teorías a la cúpula de la ATP, presidida en estos momentos por Andrea Gaudenzi y dirigida por el CEO Massimo Calvelli, ambos italianos.

Jannik, por su parte, conquistó hace tres días el Masters de Cincinnati para sumar su quinto título de 2024 (Open de Australia, ATP 500 de Rotterdam, Masters de Miami y ATP 500 de Halle), seguir afianzando el número 1 y aspirar a la corona del US Open (26 agosto al 9 de septiembre).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com