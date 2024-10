El exfisio de Sinner rompe su silencio tras el positivo por clostebol: "Parece que fue sólo culpa mía y no es así"

El caso sobre el doble positivo de Jannik Sinner por clostebol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en Indian Wells 2024 parece lejos de cerrarse. Pese a que la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) interpretó que la ingesta fue accidental y se debió al tratamiento que recibió de su fisioterapeuta y que éste no sabía que estaba usando un producto que contenía Clostebol, la AMA presentó un recurso a esa decisión y solicitó una sanción de uno o dos años para el italiano.

El actual número 1 del mundo aún podría ser sancionado si se el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) estima la apelación de la AMA, pero hasta ese momento el único castigo para el de San Candido fue dejarle sin los puntos conseguidos en Indian Wells (400) y sin el premio económico del torneo (325.000 dólares). Algunas personas consideran que el italiano debería ser sancionado, entre ellos un Nick Kyrgios que tildó de "ridículo" que no se le sancionara.

"Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, claro...", escribió el australiano en sus redes sociales antes de enzarzarse con varios usuarios en los comentarios: "¿Accidental? ¿De verdad crees que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo dar positivo en dos pruebas de esteroides anabólicos? Vamos, papa...", señaló el australiano en sus redes sociales.

Giacomo Naldi: "No puedo decir nada porque desgraciadamente todavía no ha terminado"

Ahora, dos meses después de que se conociera el doble positivo de Jannik Sinner en Indian Wells, ha roto su silencio el fisioterapeuta Giacomo Naldi, quien le dio a Sinner el masaje y que fue despedido, junto al preparador Umberto Ferrara, como responsable del doble positivo del tenista italiano. Naldi realizó unas declaraciones en las que aseguró que espera "poder contar también lo que pasó para dar un panorama general".

"Lo siento como todos, pero no puedo decir nada más porque desgraciadamente todavía no ha terminado. Sólo espero, tarde o temprano, poder contar también lo que pasó para dar un panorama general. Porque por cómo ha sido interpretado este incidente por el gran público parece que fue solo culpa mía. Pero no es así, como bien sabe quien ha leído la sentencia. Me doy cuenta de que no todos han hecho este esfuerzo", señaló Naldi en unas declaraciones recogidas por los diarios italianos Leggo e Il Messaggero durante la presentación del proyecto Open Food Factory.

El exfisio de Sinner admitió que mantiene una buena relación con el tenista italiano pese a que su relación profesional no acabó de la mejor manera posible.

"Jannik fue muy amable. Cuando nació Letizia me escribió. Como todo el equipo. Tengo una relación cordial con él", indicó Giacomo Naldi.

Sinner: "Por esos errores, no me siento con confianza para continuar con ellos"

El propio Sinner explicó el pasado mes de agosto la razón para prescindir de Naldi y de su preparador Umberto Ferrara.

"Ellos (su equipo) han sido una parte muy importante durante mi carrera. Hemos trabajado juntos durante dos años, hemos hecho un trabajo increíble, con mucho éxito y teniendo un gran equipo detrás de mí. Ahora, por esos errores, no me siento con confianza para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora mismo es aire fresco. Lo he pasado muy mal estos últimos meses", explicó Sinner.

El italiano también se refirió a los casos de otros jugadores que sí fueron suspendidos tras dar positivo en Clostebol.

"Quizás ellos fueron suspendidos porque no sabían exactamente de dónde venía, o qué sustancia era. Pero la principal razón es de dónde viene y cómo entrar en tu cuerpo, y nosotros lo sabíamos enseguida", señaló Sinner.

