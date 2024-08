Sinner rompe su silencio y 'carga' contra su equipo tras el doble positivo: "No siento confianza..."

A Jannik Sinner no le será nada fácil hacer olvidar a la gente y a la opinión pública su doble positivo en clostebol durante Indian Wells 2024, y menos tras la falta de transparencia durante estos los últimos cinco meses. No obstante, el italiano se enfrentaba esta madrugada a su primer examen: responder a las preguntas de la prensa en su primera aparición pública tras todo lo sucedido.

Despide a su preparador y a su fisio

El número 1 del mundo se presentó ante los periodistas tras despedir a su preparador Umberto Ferrara y su fisioterapeuta Giacomo Naldi, decisiones drásticas que se vio obligado a tomar para empezar su lavado de imagen.

El positivo en clostebol, tal y como informó el propio equipo del tenista y recogía la resolución del tribunal independiente, fue culpa de Naldi, su fisio, que le trató sin guantes y sin lavarse las manos, lo que favoreció que la piel de Jannik se contaminara con el esteroide. Esto sucedió a principios de marzo y la única sanción que se le impuso al jugador fue la retirada de los 400 puntos en Indian Wells y los 325.000 dólares que se embolsó en el Masters 1.000. Tras lo ocurrido siguió compitiendo en el circuito pero se ausentó de Madrid (supuestamente por lesión), después de Roma y finalmente de los Juegos Olímpicos.

"No me siento con confianza para continuar con ellos"

Así explicaba su decisión el tenista transalpino: "Ellos (su equipo) han sido una parte muy importante durante mi carrera. Hemos trabajado juntos durante dos años, hemos hecho un trabajo increíble, con mucho éxito y teniendo un gran equipo detrás de mí. Ahora, por esos errores, no me siento con confianza para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora mismo es aire fresco. Lo he pasado muy mal estos últimos meses", explicó antes de recalcar en varias ocasiones que siguió jugando porque "en mi cabeza, sé que no he hecho nada mal".

"¿Otros tenistas que sí fueron suspendidos. Quizás no sabían exactamente de dónde venía, o qué sustancia era, nosotros lo supimos enseguida"

Además, el ganador del Open de Australia 2024 se refirió a aquellos tenistas que sí que fueron suspendidos durante varios meses por un caso similar al suyo: "Quizás ellos fueron suspendidos porque no sabían exactamente de dónde venía, o qué sustancia era. Pero la principal razón es de dónde viene y cómo entrar en tu cuerpo, y nosotros lo sabíamos enseguida".

A por su segundo Slam en plena polémica

Por otra parte, Jannik -cabeza de serie número 1- buscará en este US Open (comienza el lunes) el segundo Grand Slam de su carrera tras el Open de Australia de este año. Este pasado jueves se sorteó el cuadro y quedó encasillado en la misma parte del cuadro que Carlos Alcaraz, con el que podría cruzarse en unas hipotéticas semifinales. Así podría ser su camino hacia el título en Flushing Meadows:

1R: McDonald

2R: Michelsen

3R: Jarry/Wawrinka

4R: Fils/Tommy Paul

CF: Medvedev/Tsitsipas

SF: Alcaraz/Hurkacz

F: Djokovic/Zverev

Djokovic, actual campeón de los Juegos Olímpicos, intentará defender su corona de 2023 y Alcaraz su quinto Slam y el tercero seguido esta temporada.

