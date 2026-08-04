Alex Corretja pide prudencia en la vuelta de Alcaraz: "Ni siquiera me plantearía el pensar a ver si gano el US Open"

Carlos Alcaraz sigue subiendo el nivel de sus entrenamientos de cara a su regreso al circuito en el Masters de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto). Este mismo lunes, el campeón de siete grand slam entrenó en el Club Arena de Playa de San Juan, Alicante, donde se le pudo ver ejercitándose a alta intensidad en una pista plagada de público. No hay rastro ya de esa lesión en su muñeca derecha que le ha tenido fuera de la pistas desde el pasado 14 de abril.

El próximo 13 de agosto arranca el Masters de Cincinnati, torneo que conquistó el año pasado el murciano y que supondrá su vuelta a las pistas tras cuatro meses lesionado. Tras la cita de Cincinnati, llegará el US Open, último grand slam de la temporada y donde Alcaraz logró el título hace un año ante Jannik Sinner.

Llegados a este punto, con la lesión aparentemente superada, la gran pregunta es qué versión de Carlos Alcaraz se verá en la gira de cemento por Estados Unidos. Pensar en el título parece aventurado, pese a que la tremenda calidad de Carlitos muchas veces ha convertido lo imposible en posible. Pero voces autorizadas como la de Alex Corretja piden cautela y calma con el regreso del jugador de El Palmar a las pistas. El extenista de 52 años y campeón de las ATP Finals 1998 considera que "sería un poco desmesurado" esperar que Alcaraz pueda ganar el título en Cincinnati o el US Open.

"¿Exigirle ganar en Cincinnati? Espero que no sea el caso, sería un poco desmesurado. Al final, ellos están siguiendo los pasos correctos que son la prudencia, aceptar que tenias una lesión que no querían que se fuera más peligrosa. Se han tomado el tiempo necesario y lo que se está viendo es que la progresión está siendo la adecuada", avisa Alex Corretja en El Larguero de la Cadena SER.

"Veremos a ver cómo soporta las cargas en cuanto empiece a hacer entrenos más duros, cuando juegue sets, cómo se recupera y ojalá esté listo para jugar en Cincinnati, simplemente para ir cogiendo el ritmo otra vez. No esperando ganar Cincinnati, ni siquiera me plantearía el pensar a ver si gano el US Open. No, no, no. Ni mucho menos. Es todo lo contrario. Vuelvo al circuito y, poco a poco y día a día, voy viendo cómo me voy encontrando y cómo estoy, primero físicamente y que no me salga ninguna otras molestia porque llevo muchos meses sin competir y, a partir de ahí, el nivel lo vas cogiendo y cada uno con el nivel que tiene", opina el extenista catalán y ganador de 17 títulos ATP.

Alex Corretja sostiene que hay que dar tiempo a Carlos Alcaraz para que pueda volver a su mejor nivel.

"Hay jugadores que tienen unos procesos más cortos y otros más rápidos. Normalmente, Alcaraz y este tipo de jugadores se ve que las etapas las queman a una velocidad mucho más alta de lo habitual, pero hay que darle el margen y el tiempo necesario para que Carlitos tenga todo el tiempo del mundo para ver cómo está sobre todo de físico. Lo demás ya irá llegando poco a poco", concluye Alex Corretja.