Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis Ceuta

La Audiencia Nacional pide un informe para investigar si la crisis de Ceuta responde a la acción de un "grupo criminal"

La juez María Tardón investiga si hubo una acción concertada por una organización criminal.

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional un informe sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta durante los pasados 30 y 31 de julio. El objetivo es determinar si los hechos respondieron a una acción organizada y coordinada.

La magistrada ha acordado abrir diligencias previas tras admitir a trámite una denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa, que atribuye los hechos a posibles delitos contra la Seguridad del Estado y la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Tardón requiere a la UCRIF toda la información disponible sobre los hechos, así como cualquier elemento que permita identificar a las personas que pudieron participar en la entrada masiva o facilitarla. Además, ha dado traslado de la apertura de diligencias a la Fiscalía, aunque deja pendiente de resolver si la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar el caso.

En su denuncia, Iustitia Europa sostiene que la llegada simultánea de miles de personas a las costas ceutíes no puede considerarse un fenómeno migratorio espontáneo, sino una actuación organizada por su magnitud y coordinación. Según la entidad, la presión ejercida sobre la frontera española habría desbordado la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y de los servicios de acogida, comprometiendo la seguridad en una de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La organización también apunta a una posible relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, al considerar que la aparente pasividad de las autoridades marroquíes pudo facilitar la salida masiva de migrantes hacia España como instrumento de presión política o diplomática, una estrategia que, asegura, ya se ha producido en anteriores ocasiones.

La investigación judicial se produce tras la entrada de unas 50.000 personas en Ceuta a través del espigón del Tarajal, un episodio que, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, dejó al menos 88 migrantes fallecidos.

Pedro Sánchez califica de "ataque a la integridad territorial de España" la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

Pedro Sánchez comparece desde Ceuta por la crisis migratoria

Publicidad

España

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos

La Audiencia Nacional pide un informe para investigar si la crisis de Ceuta responde a la acción de un "grupo criminal"

Alberto Nuñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal.

Feijóo y Abascal coinciden con los países de la UE y critican las políticas migratorias de Sánchez

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez inicia sus vacaciones de verano acompañado de su familia en La Mareta (Lanzarote)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ceuta

Pedro Sánchez comparte su 'playlist' de Spotify en plena crisis migratoria en Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Delegación del Gobierno de Ceuta.
CRISIS MIGRATORIA

Marlaska dice no ser "adivino" para saber si una crisis migratoria como la de Ceuta volverá a repetirse

Feijóo
Crisis migratoria

Feijóo asegura que esta crisis migratoria se produce por "las decisiones fallidas del Gobierno": "Es una vergüenza"

El presidente del PP admite que Ceuta y Melilla serán prioridades estratégicas en su gobierno.

La llegada de Sánchez a Ceuta
Crisis migratoria

VÍDEO | La llegada de Pedro Sánchez a Ceuta entre insultos y abucheos

La crisis migratoria en Ceuta se ha agravado durante las últimas horas con una llegada incesante de miles de personas procedentes de Marruecos.

Embarcaciones de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo patrullan en la playa del Tarajal vigilando la zona para evitar la llegada de migrantes a nado a Ceuta desde Marruecos.

Las boyas, elemento clave para la repatriación de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera de Ceuta y Marruecos

Feijóo

Feijóo exige al Gobierno una respuesta más contundente ante la crisis migratoria: "Sánchez tiene que defender nuestra seguridad nacional"

Pedro Sánchez comparece desde Ceuta por la crisis migratoria

Pedro Sánchez califica de "ataque a la integridad territorial de España" la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

Publicidad