Rafa Jódar se aferra a las remontadas y disputará en Washington su segunda final ATP

Rafa Jódar volvió a tirar de épica para derrotar, en este caso al chileno Alejandro Tabilo, y meterse en su segunda final ATP -la primera en Washington- a sus 19 años y llevando menos de una temporada en la máxima élite.

El de Leganés, como ya hizo ante Musetti en cuartos de final, le dio la vuelta al marcador tras perder el primer set en el tie-break y reaccionar endosando a Tabilo un doble 6-4 en un partido que rozó las dos horas y media.

Solo dos españoles habían llegado a la final: Corretja y Davidovich

Jódar disputará de esta manera su segunda final ATP, y la primera en Washington, un torneo de categoría ATP 500 en el que solo habían llegado a la final los españoles Alex Corretja y Alejandro Davidovich. Corretja fue el único tenista nacional que se llevó el título tras imponerse con contundencia a Andre Agassi, mientras que el malagueño cayó en la edición del año pasado ante Alex de Miñaur.

La final, ante Taylor Fritz

La final la disputará ante el estadounidense Taylor Fritz, quien se deshizo en tres sets de su compatriota Brandon Nakashima. Jódar buscará el título más importante de su carrera, ya que la victoria en Marrakech ante Trungelliti fue en un ATP 250.

Rozará el top 10 si levanta el título

Será la segunda final ATP del madrileño, que solo ha disputado 13 torneos oficiales a nivel ATP desde que debutó en el Open de Australia 2025. Además, con la victoria ante el chileno se asegura aparecer este lunes en el puesto número 15 del ranking, pero si levanta el título lo hará en el decimosegundo, quedándose además a solo un punto de la octava plaza en la Race.

El joven tenista de 19 años quiso deshacerse en elogios a su padre, quien le acompaña a todos los torneos: "Empecé a jugar al tenis con él en mi club cuando era muy pequeño, con cuatro años. Significa muchísimo para mí que esté en el palco. Siempre me animó cada día cuando era niño a jugar al tenis simplemente por diversión. Ese era el principal objetivo cuando empecé y le estoy muy agradecido por haber hecho eso por mí", sentenció el madrileño.