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El fuego no da tregua a Grecia y las llamas comienzan a cercar Atenas

El frente avanza y se sitúa a tan solo 30 kilómetros de la capital griega.

Caballos huyen del fuego en Grecia

a | Antena3 Noticias

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Daniel Caballero
Publicado:

El gran incendio forestal declarado hace cinco días en la región griega de Ática continúa este lunes fuera de control y avanza en varios frentes hacia Atenas, obligando a las autoridades a ordenar nuevas evacuaciones mientras cerca de 500 bomberos tratan de contener las llamas.

La mayor preocupación se concentra en las inmediaciones de la localidad costera de Nea Peramos, de unos 3.500 habitantes, así como en los municipios de Kandili y Ayia Skepi, situados a unos 30 kilómetros al oeste de la capital griega. La rápida propagación del fuego hacia el este ha obligado a evacuar estas dos poblaciones y el pequeño núcleo de Botsika, según ha informado el Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de emergencia combaten además otro frente próximo a Ayios Nektarios, donde durante la noche las llamas llegaron hasta los patios de varias viviendas, poniendo en serio peligro a la población.

Un tercer foco permanece activo cerca de la localidad costera de Psatha, a unos 60 kilómetros de Atenas. En esa zona se produjo el domingo un trágico accidente cuando dos helicópteros cisterna que participaban en las labores de extinción colisionaron en pleno vuelo. El siniestro costó la vida a un piloto danés y a su copiloto griego, mientras que los ocupantes del segundo aparato, un ciudadano británico y otro griego, sufrieron heridas leves y fueron trasladados a un hospital.

Según medios locales, los cuatro tripulantes pertenecían a empresas privadas que habían alquilado los helicópteros al Gobierno griego para reforzar el operativo contra los incendios.

Al mismo tiempo, decenas de bomberos, junto con aviones y helicópteros de extinción, trabajan en otro incendio declarado en el monte Citerón, entre las regiones de Ática y Beocia. Allí, las llamas amenazan uno de los últimos bosques vírgenes de pino de la zona, mientras las autoridades mantienen la máxima vigilancia ante el riesgo de que el fuego siga extendiéndose.

El incendio, declarado el pasado jueves en la región de Beocia, ha calcinado ya al menos 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a miles de personas. Durante los últimos días, las llamas se han propagado unos 40 kilómetros hacia el este, hasta situar su frente más avanzado a apenas 30 kilómetros de Atenas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Mueren dos pilotos tras un choque de helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Imagen del accidente de helicópteros en Grecia

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