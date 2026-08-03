OFICIAL: El Fulham ficha a Gonzalo por 40 millones de euros

El Real Madrid ha 'dejado' marchar a dos de sus canteranos, Gonzalo García y César Palacios, quienes recalarán en el Fulham de Álvaro Arbeloa para seguir formándose y teniendo minutos en la mejor liga del mundo, la Premier League. Dinero para el Madrid, que mantiene parte de los derechos, y experiencia para ambos jugadores.

Arbeloa se 'lleva' a Gonzalo y a Palacios

El club blanco ha anunciado la salida de sus dos jugadores este lunes por la noche prácticamente de forma simultánea: "El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Gonzalo García. Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga. Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", dice el comunicado del conjunto madrileño.

Lo mismo con el joven César Palacios, que también debutó en el equipo la temporada pasada: "Palacios llegó al Real Madrid en 2020 con 15 años y ha formado parte de nuestra cantera durante seis temporadas. En la temporada 2022-2023, ganó con el Juvenil A el triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones). Este año ha debutado con el primer equipo".

El Madrid ingresa 50 millones en total y se queda el 30% de los derechos

La operación ha dejado, al menos en el caso de Gonzalo García, un gran incremento en las arcas del Madrid, que recibirá aproximadamente 40 millones de euros y que además se quedará con el 30% de los derechos del delantero que la temporada pasada anotó 13 goles y dejó una sensación más que notable, tanto en el club como en la parroquia blanca. El madrileño de 22 años ha firmado hasta 2031, al igual que Palacios, y se pondrá a las órdenes de su exentrenador, Álvaro Arbeloa, para crecer como jugador, tener minutos y, quien sabe, volver en un futuro al club de su vida. Exactamente el mismo caso que Palacios, cuya operación se ha saldado entre 7 y 10 millones para las arcas blancas. También se quedará con el 30% de los derechos.

Gonzalo por Espí

Mucho, o todo ha tenido que ver en este desenlace Álvaro Arbeloa, que conoce a la perfección a ambos jugadores y que se propondrá sacarles el máximo jugo para que rindan en la liga más exigente del mundo y que sus posibilidades de volver a la capital sean mayores, y que de hacerlo pueda ser en un rol de titular que ninguno de ellos iba a disfrutar este año. El Madrid básicamente ha sacado tajada económica de Gonzalo (40 millones y manteniendo parte de sus derechos) y ha incorporado en su lugar a Carlos Espí, algo más contrastado en la élite ya que el valenciano ha jugado tres temporadas en el Levante y ha marcado 20 goles en 66 partidos. Además, en la pasada temporada fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga y ya sabe lo que es ser internacional sub-19 y sub-20 con España. Los merengues pagaron por Espí 25 millones de euros. La operación cuadra, pero solo el rendimiento en el campo dirá si ha sido buen movimiento. El de Palacios sí que lo parece en todos los escenarios.