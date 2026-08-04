Iris Tió logra el oro en solo técnico en los Europeos de Natación Sincronizada de París

La catalana Iris Tió se ha proclamado este martes campeona de Europa en la modalidad de solo técnico de natación artística en el Campeonato de Europa 2026 de París. La nadadora de 23 años logra su cuarta medalla en los europeos y la sexta para la delegación española.

Iris Tió, que ya acumulaba dos platas en dúo mixto libre y dúo libre y un bronce en solo libre en este Europeo, consiguió el primer oro para España imponiéndose, de forma ajustada, en la final de solo técnico este martes. Al ritmo de 'Mio Cristo Piange Diamanti', de Rosalía, la catalán fue la quinta en nadar de las 16 finalistas y, apostando como siempre por la impresión artística, consiguió una puntuación de 263,6250, con una nota muy alta, también, en los elementos (149,4250).

La nadadora española aventajó en apenas dos décimas de punto a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que presentó la tarjeta de dificultad más alta, pero finalmente se quedó con la plata (263,3817). El bronce fue para la alemana Klara Bleyer (258,0400).

De esta forma, España logra el primer oro en estos campeonatos de Europa, gracias a una Iris Tió que da a la delegación nacional de natación artística su sexta medalla en la cita de la capital francesa.

"Estoy supercontenta con esta medalla"

Iris Tió que este martes se proclamó nueva campeona continental del solo técnico, no pudo ocultar su satisfacción por un triunfo que permitió a la nadadora española romper el maleficio que parecía perseguirla en estos Europeos de París en los que ya contabilizaba dos platas y un bronce.

"Estoy supercontenta con esta medalla, porque he podido disfrutar muchísimo nadando esta rutina y he estado muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque a veces no los noto tan bien y hoy sí los he notado muy bien", señaló Tió en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

En este sentido, la nadadora española, que arrebató por tan sólo dos décimas de punto la medalla de oro a la Vasilina Khandoshka, destacó el aspecto artístico de una rutina que cautivo tanto a los jueces como a los espectadores presentes en el Centro Olímpico Acuático de París.

"Es una rutina y una canción que me emocionan, incluso a mí, me encanta, me ha encantado desde el primer momento que comenzamos a trabajar con ella", indicó Tió, que destacó el sensacional trabajo de los entrenadores españoles, a los que no dudó en calificar como "los mejores del mundo".