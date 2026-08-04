Ferran Torres, sobre la gorra con el lema 'Make Spain Great Again': "No tenía nada que ver con la política"

Ferran Torres, el autor del gol ante Argentina que convirtió a España en bicampeona del mundo el pasado 19 de julio, ha ofrecido una entrevista en la cadena CNN en la que ha explicado que la gorra que lució durante las celebraciones por el Mundial con el lema 'Make Great Spain Again' ('Hacer a España grande de nuevo'), una adaptación del conocido eslogan 'Make America Great Again' de Donald Trump, no tenía ninguna connotación política.

"Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial", afirmó Torres en la CNN al ser preguntado por la controversia generada por la gorra.

"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe"

En otro orden de cosas, Ferran Torres dejó abierta la puerta a una posible salida del Barcelona, club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", señaló Ferran Torres en una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena CNN.

El futuro de Ferran Torres sigue siendo una incógnita y este lunes fue Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien reconoció que es un asunto (el de la posición de delantero centro) que está en manos de Deco.

"Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", indicó el entrenador alemán.