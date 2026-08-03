Zverev desvela la diferencia a la hora de jugar ante Sinner o Alcaraz: "Al principio me gustaba jugar con él, pero ahora..."

Alexander Zverev está firmando la que es probablemente mejor temporada de su carrera. Una gran regularidad, su primer título de grand slam (Roland Garros) y finalista en Wimbledon confirman el gran momento por el que atraviesa el tenista de 29 años. A punto de debutar en el Masters 1.000 de Canadá, Sasha ha analizado la actualidad del circuito y ha dejado una interesante reflexión a la hora de analizar sus duelos ante Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

"Contra Alcaraz me gusta jugar. A veces pierdo, a veces gano, pero son partidos increíbles, como la que jugamos en Australia. Perdí, pero fue una batalla dura y es muy divertido jugar contra él", reconoce Zverev en una entrevista a una televisión alemana.

El jugador de Hamburgo detalla la diferencia de sus duelos con el murciano y con Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y que le derrotó en su último duelo, en la final de Wimbledon.

"He perdido con él los últimos siete u ocho partidos. Ha mejorado mucho su juego. Al principio de mi carrera me gustaba jugar con él, pero ahora no te regala absolutamente nada. Sientes como si jugases todo el rato a remolque durante el partido", apunta Zverev sobre sus partidos ante Sinner.

"Llevaba mucho tiempo esperando ese título de grand slam"

Alexander Zverev también habló en la rueda de prensa previa al Masters 1.000 de Canadá y recordó su histórico triunfo en la final de Roland Garros ante Flavio Cobolli.

"Una gran satisfacción, sin duda. Llevaba mucho tiempo esperando ese título de grand slam, y, por supuesto, estoy muy contento de que haya llegado. Pero el trabajo continúa, ya que tenemos tres torneos importantes aquí en Norteamérica, y en eso nos centramos", señaló Zverev.

En otro orden de cosas, el de Hamburgo analizó las ausencias en el Masters de Canadá y criticó la decisión de la ATP de alargar los torneos ATP1000 a dos semanas.

"Creo que es el segundo o tercer año consecutivo que no están Alcaraz, Sinner ni Djokovic. Eso es consecuencia de los Masters 1000 de dos semanas. Es demasiado tiempo para algunos jugadores, demasiado antes del US Open. Yo también solía jugar más torneos. Jugaba más torneos de 500 y 250 cuando los Masters 1000 era más corto, pero ahora ya no lo hago por el tiempo que paso fuera y en los torneos. Pero sí, necesito jugar partidos. Necesito jugar torneos. No creo que vaya a jugar mi mejor tenis aquí, pero creo que, como resultado de jugar aquí, jugaré mejor en Cincinnati y, con suerte, mi mejor tenis en Nueva York", apuntó Zverev.

Ante una posible sanción a los principales jugadores del mundo por saltarse algún Masters 1.000, Zverev opinó que no cambiaría nada.

"¿Crees que a Novak le importará si recibe una bonificación mayor? Creo que tiene... es decir, si tuviera que adivinar, diría que tiene más de 400 millones en su cuenta bancaria, así que no estoy seguro de que le importe. Tampoco creo que le importe su clasificación. ¿Quieres que bajemos en la clasificación si no jugamos? Honestamente, si todo volviera a ser como antes, y jugáramos torneos Masters de una semana, sí, podríamos hablar de ello, pero si nos obligas a estar fuera dos semanas y media, tres semanas durante los Grand Slams y lo mismo ocurre con los Masters, no puedes obligarnos a jugar. Lo siento, eso es una tontería. Al fin y al cabo, si juegas los nueve Masters, recibes una bonificación al final del año", señaló Zverev.