Feliciano López y el regreso de Alcaraz: "Si la muñeca le responde, en dos o tres semanas estará a su mejor versión"

En menos de dos semanas se producirá el regreso de Carlos Alcaraz al circuito, en el Masters 1.000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto), tras casi cuatro meses de baja por una lesión en su muñeca derecha. El campeón de siete grand slam jugó su último partido el pasado 14 de abril, ante Otto Virtanen en el Conde de Godó, un duelo fatídico al lesionarse su muñeca y quedándose fuera de las pistas desde aquel fatídico día.

El pupilo de Samu López ya se entrena sin problemas y golpeando a gran intensidad con su drive. Todo parece listo para su regreso en la gira de cemento de Estados Unidos, con Cincinnati y el US Open como los dos principales objetivos. Pese a que todavía existe la duda de cómo reaccionará su muñeca en un partido de alto nivel, la paciencia en su recuperación y la cautela que desde el primer día han tenido desde su equipo parece haber dado como resultado una recuperación total de esa muñeca, una parte clave para cualquier tenista.

Así lo cree Feliciano López, extenista y director del Mutua Madrid Open, quien apuesta por poder ver la mejor versión del campeón de siete grand slam en dos o tres semanas.

"Ahora en Cincinnati, después de tantos días sin competir, el primer día se encontrará un poquito raro y veremos a un Alcaraz un poco diferente, pero esa diferencia que hay entre él y los demás le puede hacer ganar partidos sin ser demasiado brillante", analiza el extenista español en El Partidazo de la Cadena Cope.

"Físicamente es una bestia"

El campeón de siete títulos ATP y cuartofinalista de Wimbledon (2005, 2008 y 2011) y el US Open (2015) sostiene que la fortaleza física del murciano será la clave para el regreso a las pistas de Carlitos.

"Pero físicamente es una bestia, el problema de la muñeca a él en su cuerpo no le ha dejado ninguna secuela. Sus piernas van a ser igual de rápidas, va a ser igual de explosivo. Todo lo que tiene él a nivel físico lo va a seguir manteniendo", apunta Feliciano López.

"Si esta lesión de cuatro meses te pasa con 32 años es diferente. En el momento que está él, es más que nada adaptarse al ritmo de competición. Si la muñeca le responde, en dos o tres semanas estará a su mejor versión y llegará al US Open con todas la de ganar si no hay nada raro en Cincinnati", concluye Feliciano López.