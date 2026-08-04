Marlaska asegura que "no hubo ningún informe previo" sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha participado este martes en una reunión extraordinaria por videoconferencia con los ministros del Interior de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta. Durante el encuentro, España ha defendido la necesidad de reforzar la coordinación entre los Estados miembros para responder de forma conjunta a episodios de presión migratoria como el vivido en la ciudad autónoma.

La reunión se celebra después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, una situación que ha situado la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea en el centro del debate comunitario. El Gobierno español ha trasladado a sus socios la importancia de establecer mecanismos de cooperación que permitan afrontar futuras crisis con una respuesta común.

Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado la cantidad de personas que entraron en Ceuta de forma irregular en 72.000 personas, de las cuales, afirma que 70.000 ya han regresado a Marruecos. Además, ha asegurado que la reunión con sus homólogos europeos ha sido "satisfactoria".

Por otro lado, el ministro del Interior ha afirmado que las medidas adoptadas por España durante la reciente crisis migratoria en Ceuta no recibieron críticas por parte de sus homólogos europeos en la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea. El titular de Interior ha defendido la gestión del Gobierno en materia de devoluciones y ha subrayado que el refuerzo de medios durante el verano, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, está contribuyendo a reducir las llegadas irregulares.

En referencia a la respuesta de Italia de cancelar el acuerdo Schengen ante la crisis de Ceuta, Marlaska ha calificado la medida de "desproporcionada" y ha rechazado firmemente la idea de que el espacio Schengen estuviera comprometido. Además, ha señalado que España nunca ha levantado controles internos y ha asegurado que ninguna persona puede salir de la ciudad autónoma hacia Europa sin pasar por un control.

Una estrategia coordinada

Grande-Marlaska ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea avance hacia una estrategia compartida en materia migratoria, con herramientas que permitan actuar con rapidez cuando se produzcan situaciones de especial presión en las fronteras exteriores.

La videoconferencia reúne a los responsables de Interior de los Estados miembros con el objetivo de analizar lo ocurrido en Ceuta y estudiar posibles medidas para mejorar la cooperación europea en este ámbito.