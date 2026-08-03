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Hansi Flick, sobre el 'nueve': "Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo"

El entrenador del Barcelona reconoce que trabajan en buscar una solución para tener un delantero centro de garantías, tras la marcha de Lewandowski y la posible salida de Ferran Torres.

Hansi Flick, en el primer amistoso de la pretemporada del Barcelona

Hansi Flick, en el primer amistoso de la pretemporada del Barcelona Reuters

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En las oficinas del Barcelona sigue dándole vueltas al asunto del 'nueve'. Tras el adiós de Robert Lewandowski y la posible salida de Ferran Torres al PSG, este lunes ha sido Hansi Flick quien ha admitido que Deco está trabajando para dar solución a una posición clave en el equipo y crucial para esta temporada.

"Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", ha admitido Flick a los medios que desplazados a Saint George's Park.

El Barcelona mantiene su oferta por Julián Alvarez, pero la postura del Atlético sigue inamovible y no parece factible en pensar que el argentino pueda salir este verano, mucho menos hacia el Camp Nou.

"Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí..."

En el caso de no lograr fichar un delantero de garantías, Hansi Flick ha señalado que quizás Lamine Yamal podría jugar en esa posición.

"Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar. Nuestro idea es que juegue de '7', pero veremos. Y Gordon y Adeyemi también pueden jugar de '9' y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones", ha explicado el técnico alemán.

Sobre el tercer fichaje de este verano, el también extremo Jesse Bisiwu, ha dicho que aunque no lo conoce bien, porque "acaba de llegar", pero que "ya se puede ver que es un jugador con talento y velocidad" y que el plan es, que entrene con en primer equipo, aunque tendrá ficha del filial.

Por otro lado, Hansi Flick no considera prioritario fichar a un centrocampista para cubrir la lesión de larga duración de Frenkie de Jong.

"De momento, creo que tenemos muchos centrocampista. Veremos qué pasa en las próximas semanas", ha concluido el entrenador del Barcelona.

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