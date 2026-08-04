Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Marruecos asegura que avisó a España antes de la crisis de Ceuta
Marruecos asegura que alertó a España antes de la entrada masiva mientras aumenta la tensión política y Bruselas aborda la gestión de la frontera.
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La crisis migratoria de Ceuta sigue generando nuevas consecuencias políticas y diplomáticas. Al enfrentamiento abierto entre los ministerios del Interior y Defensa sobre el papel que desempeñó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se suma ahora la versión ofrecida por Marruecos. Rabat sostiene que avisó con antelación a las autoridades españolas de que podía producirse una situación como la vivida la pasada semana y atribuye el incremento de las llegadas a la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente de quienes acceden a nado.
Mientras tanto, el debate se traslada también a Bruselas. Los ministros de Interior de la Unión Europea celebran una reunión para analizar la crisis, con España reclamando respaldo europeo en un momento en el que las críticas de algunos socios comunitarios a la política migratoria del Gobierno.
Marruecos afirma que lanzó una advertencia previa
El Ministerio de Exteriores marroquí asegura que comunicó a España el riesgo de una crisis migratoria tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo. Según Rabat, esa decisión pudo ser interpretada por miles de personas como una oportunidad para cruzar la frontera sin ser devueltas de forma inmediata.
Las autoridades marroquíes sostienen además que sus fuerzas de seguridad no pudieron contener a la multitud sin provocar consecuencias mayores y rechazan asumir la responsabilidad exclusiva de lo ocurrido.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior español mantienen que nunca recibieron un aviso que anticipara la magnitud de la entrada masiva registrada en Ceuta. La ministra portavoz, Elma Saiz, insistió en que "no se conocía la magnitud de esta situación" y la calificó como "una situación extraordinaria, excepcional".
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió el trabajo realizado por los servicios de inteligencia y evitó alimentar la polémica: "Hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún debate".
La investigación y el debate político continúan
La crisis también ha provocado movimientos dentro del Ejecutivo. El Gobierno ha cesado a una responsable del Departamento de Seguridad Nacional después de que se difundiera la cifra de personas que habrían entrado en Ceuta durante la pasada semana.
Además, la Audiencia Nacional ha solicitado un informe a la Policía Nacional para determinar si la llegada masiva pudo responder a una acción organizada o dirigida por algún grupo criminal.
El Partido Popular sostiene que el Ejecutivo disponía de información suficiente para prever lo sucedido y acusa al Gobierno de no haber actuado con la rapidez necesaria.
Una ciudad que sigue lejos de la normalidad
Mientras continúa el debate político, Ceuta trata de recuperar la normalidad. Miles de migrantes permanecen todavía en la ciudad y la presión sobre los servicios de acogida continúa siendo elevada, especialmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
En distintos barrios se han registrado peleas y altercados durante los últimos días. Algunos vecinos aseguran sentir miedo y reconocen haber modificado sus rutinas. "Tenemos miedo, los ceutíes tenemos miedo", explica una residente. Otro vecino denuncia que "ayer se liaron aquí con palos, cuchillos... no es normal".
Ante esta situación, algunos residentes han organizado turnos de vigilancia en las zonas próximas a sus viviendas mientras esperan que la ciudad recupere la calma.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Algunos migrantes comprenden el temor que viven los vecinos de Ceuta
No todos los migrantes permanecen ajenos al clima de tensión que atraviesa la ciudad. Algunos reconocen entender la preocupación de los residentes por los altercados registrados en los últimos días. "Yo siento que la gente de Ceuta lo esté viviendo mal; si yo estuviera viviendo aquí me daría miedo también", asegura uno de ellos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vecinos organizan guardias para proteger sus viviendas cerca del CETI
La inquietud por la seguridad ha llevado a algunos vecinos de Ceuta a organizarse para vigilar sus propios barrios. En las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes han instalado vallas y realizan turnos de vigilancia para evitar accesos a viviendas y garajes. "Estaban ahí cenando, saltaron tres individuos por el muro", explica un vecino.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los vecinos de Ceuta denuncian inseguridad tras la crisis migratoria
Los residentes de Ceuta aseguran que la convivencia continúa siendo complicada después de la crisis migratoria. En varios barrios, especialmente los próximos al CETI, los vecinos denuncian peleas, altercados y una sensación de inseguridad que les ha llevado incluso a modificar sus rutinas. "Tenemos miedo, los ceutíes tenemos miedo", afirma una vecina. Algunos reconocen que solo salen de casa cuando es imprescindible y esperan que la situación vuelva cuanto antes a la normalidad tras varios días marcados por la tensión.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta mantiene un fuerte despliegue policial mientras persiste la tensión
La normalidad sigue sin regresar a Ceuta varios días después de la entrada masiva de migrantes. Las Fuerzas de Seguridad y el Ejército mantienen un amplio dispositivo en distintos puntos de la ciudad para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos incidentes. La presencia policial continúa siendo especialmente visible en las zonas cercanas al CETI y en los barrios donde todavía permanecen numerosos migrantes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Unión Europea debate una respuesta conjunta a la crisis de Ceuta
Los ministros del Interior de la Unión Europea analizan este martes la crisis migratoria registrada en Ceuta en una reunión marcada por las diferencias entre los Estados miembros. España reclamará solidaridad comunitaria, mientras países como Italia y Dinamarca mantienen una posición crítica con la política migratoria del Gobierno. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apelará a la unidad del bloque ante una situación que ha reabierto el debate sobre la gestión común de las fronteras exteriores.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Bruselas respalda la gestión de España y reclama reforzar la frontera exterior
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado su respaldo al Gobierno español por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. En una carta dirigida a Pedro Sánchez, la responsable comunitaria también defiende la necesidad de fortalecer la vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional investiga si la entrada masiva fue una acción organizada
La Audiencia Nacional ha solicitado un informe a la Policía Nacional para esclarecer si la llegada masiva de migrantes a Ceuta pudo responder a una actuación concertada o impulsada por alguna organización criminal. El objetivo es determinar si detrás de la crisis existió una planificación previa o la intervención de redes dedicadas al tráfico de personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Moncloa cesa a una responsable de Seguridad Nacional tras publicar datos de Ceuta
El Gobierno ha destituido a una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional después de que se difundiera la cifra de unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta durante la crisis migratoria. Presidencia y el Ministerio del Interior consideran que esa información tenía carácter interno y no debía hacerse pública.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PP acusa al Gobierno de no actuar pese a disponer de información
El Partido Popular sostiene que el Ejecutivo conocía el riesgo de una entrada masiva de migrantes en Ceuta y no tomó las medidas necesarias para evitarla. Los populares consideran que el Gobierno disponía de información suficiente para anticiparse a la crisis y reprochan la falta de reacción.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Antena 3 Noticias confirma que el CNI informó de un posible aumento de la presión migratoria
Fuentes de Antena 3 Noticias confirman que el Centro Nacional de Inteligencia trasladó al Gobierno información sobre la posibilidad de que se produjera un incremento de la presión migratoria en Ceuta. La revelación se conoce mientras continúa la polémica sobre qué organismos disponían de datos previos y cuál fue la respuesta de las administraciones.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno de Ceuta asegura que trasladó el aumento de las entradas
El Ejecutivo ceutí sostiene que advirtió del incremento continuado de las llegadas antes de que se produjera la crisis migratoria. Desde la ciudad autónoma explican que comunicaron la evolución de la situación al comprobar que las entradas aumentaban de forma constante. "Se empezó a trasladar esta situación puesto que ya entendíamos que era de manera muy continua y con un número de entradas muy elevada", señalan desde el Gobierno local.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Defensa respalda al CNI en plena polémica por la crisis de Ceuta
El Ministerio de Defensa ha salido en defensa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en plena controversia sobre la información previa a la crisis migratoria de Ceuta. La ministra Margarita Robles ha evitado entrar en la polémica y ha reivindicado el trabajo desarrollado por los servicios de inteligencia. "Hacen su trabajo, hombres y mujeres y no vamos a entrar en ningún debate", ha afirmado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior insiste en que desconocía la dimensión de la entrada masiva en Ceuta
El Ministerio del Interior mantiene que no recibió ninguna comunicación que anticipara la llegada de miles de migrantes a Ceuta. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoce que existían riesgos, pero sostiene que nadie informó de una crisis de semejante magnitud. "No se conocía la magnitud de esta situación", defienden desde el Gobierno, que califica lo sucedido como un episodio "extraordinario" y "excepcional".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos asegura que avisó a España antes de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos ha defendido por primera vez que alertó a España días antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El Ministerio de Exteriores marroquí sostiene que trasladó su preocupación tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, al considerar que esa resolución podía incentivar nuevos cruces irregulares. Según Rabat, muchas personas interpretaron que podrían acceder a territorio español sin ser devueltas. Mientras tanto, el Gobierno español mantiene que nunca recibió un aviso sobre una llegada de la magnitud que finalmente se produjo en la frontera.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Buenos días
¡¡Buenos días!!
Iniciamos el minuto a minuto de la crisis migratoria en Ceuta.
Gracias por leernos.
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