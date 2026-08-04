Última hora de la crisis migratoria, en directo: Marruecos asegura que avisó a España antes de la crisis de Ceuta

La crisis migratoria de Ceuta sigue generando nuevas consecuencias políticas y diplomáticas. Al enfrentamiento abierto entre los ministerios del Interior y Defensa sobre el papel que desempeñó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se suma ahora la versión ofrecida por Marruecos. Rabat sostiene que avisó con antelación a las autoridades españolas de que podía producirse una situación como la vivida la pasada semana y atribuye el incremento de las llegadas a la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente de quienes acceden a nado.

Mientras tanto, el debate se traslada también a Bruselas. Los ministros de Interior de la Unión Europea celebran una reunión para analizar la crisis, con España reclamando respaldo europeo en un momento en el que las críticas de algunos socios comunitarios a la política migratoria del Gobierno.

Marruecos afirma que lanzó una advertencia previa

El Ministerio de Exteriores marroquí asegura que comunicó a España el riesgo de una crisis migratoria tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo. Según Rabat, esa decisión pudo ser interpretada por miles de personas como una oportunidad para cruzar la frontera sin ser devueltas de forma inmediata.

Las autoridades marroquíes sostienen además que sus fuerzas de seguridad no pudieron contener a la multitud sin provocar consecuencias mayores y rechazan asumir la responsabilidad exclusiva de lo ocurrido.

Sin embargo, desde el Ministerio del Interior español mantienen que nunca recibieron un aviso que anticipara la magnitud de la entrada masiva registrada en Ceuta. La ministra portavoz, Elma Saiz, insistió en que "no se conocía la magnitud de esta situación" y la calificó como "una situación extraordinaria, excepcional".

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió el trabajo realizado por los servicios de inteligencia y evitó alimentar la polémica: "Hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún debate".

La investigación y el debate político continúan

La crisis también ha provocado movimientos dentro del Ejecutivo. El Gobierno ha cesado a una responsable del Departamento de Seguridad Nacional después de que se difundiera la cifra de personas que habrían entrado en Ceuta durante la pasada semana.

Además, la Audiencia Nacional ha solicitado un informe a la Policía Nacional para determinar si la llegada masiva pudo responder a una acción organizada o dirigida por algún grupo criminal.

El Partido Popular sostiene que el Ejecutivo disponía de información suficiente para prever lo sucedido y acusa al Gobierno de no haber actuado con la rapidez necesaria.

Una ciudad que sigue lejos de la normalidad

Mientras continúa el debate político, Ceuta trata de recuperar la normalidad. Miles de migrantes permanecen todavía en la ciudad y la presión sobre los servicios de acogida continúa siendo elevada, especialmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

En distintos barrios se han registrado peleas y altercados durante los últimos días. Algunos vecinos aseguran sentir miedo y reconocen haber modificado sus rutinas. "Tenemos miedo, los ceutíes tenemos miedo", explica una residente. Otro vecino denuncia que "ayer se liaron aquí con palos, cuchillos... no es normal".

Ante esta situación, algunos residentes han organizado turnos de vigilancia en las zonas próximas a sus viviendas mientras esperan que la ciudad recupere la calma.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.