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Trump ofrece a Irán la "última oportunidad" para firmar un "buen" acuerdo de paz

Trump denuncia la actitud de Irán en las últimas horas mientras tienen lugar las negociaciones para un acuerdo que termine la guerra.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca..

Trump ofrece a Irán la "última oportunidad" para firmar un "buen" acuerdo de paz | Europa Press

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Alejandro Lorente
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este lunes de que las negociaciones con Irán que se están produciendo en los últimos días son la "última oportunidad" que tiene el país persa para firmar un "buen" acuerdo que finalice la guerra.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", asegura Trump.

El mandatario insiste desde el Despacho Oval en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades". Trump anunciaba hace unas horas que Washington y Teherán reiniciarían este lunes unas negociaciones de paz que siguen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, que ya cumplió cinco meses sin visos claros de un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Trump. molesto por la actitud "hipócrita" de Irán

No obstante, fuentes diplomáticas iraníes han desmentido que mantengan negociaciones con Estados Unidos y advierten de que, por ahora, sólo conversan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba el 20 % del crudo mundial.

El republicano, que ha mostrado su incomodidad ante la actitud "hipócrita" de Irán, reitera a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Irán, que "no quería sufrir un ataque, por lo que manifestó su deseo de dialogar". "Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán", añadió. Trump detalla que la primera fase de las conversaciones "consiste en la apertura del estrecho (de Ormuz).

La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares", repitió. A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán. "Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total", amenazó Trump este lunes en su red Truth Social.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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