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Estrella Jiménez y Chiarra Cozza, campeonas del mundo en el Global Dance Open

Las dos bailarinas canarias se proclamaron campeonas del mudo de danza en el Global Dance Open celebrado en San Sebastián. Antena 3 ha hablado con ellas.

Estrella Jiménez y Chiarra Cozza, campeonas del mundo en el Global Dance Open

Entrevista a Estrella Jiménez y Chiarra Cozza, campeonas del mundo de danza | Paula Fernández / Nacho Cabrera / María Gutiérrez

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Estrella Jiménez y Chiarra Cozza son las mejores del mundo en danza. Ambas lograron el pasado mes de julio proclamarse campeonas del mudo de danza en el Global Dance Open 2026 celebrado en San Sebastián, un hito que ratifica a Canarias como una potencia de la danza contemporánea internacional. Con una puntuación casi perfecta (95,83) se alzaron con el título mundial, superando a otros 32 países.

"Entrenamos mucho, entrenamos de lunes a sábado entre tres y cuatro horas diarias", explica Estrella Jiménez a Antena 3.

"Yo estaba super nerviosa porque encima era con mi entrenadora y solo pensaba: 'quiero que salga bien, quiero que salga bien'", apunta Chiara Cozza.

"Lo más complicado es montar las coreografías y tener ideas"

Las dos bailarinas canarias competían contra escuelas llegadas de 32 países.

"La verdad es que me quedé en shock cuando dijeron la puntuación y nos nombraron me quedé en plan: 'no somos nosotros'. La verdad es que todavía no lo hemos asimilado del todo", reconoce Chiara Cozza.

"Lo más complicado es montar las coreografías y tener ideas", señala Estrella Jiménez.

"No nos lo esperábamos y entonces la felicidad fue mayor", admite Levi López, compañero artístico de Estrella.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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