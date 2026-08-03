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Rafa Jódar, ante una hazaña insólita en la historia del tenis

El español ya roza el top 10 del ranking y si termina el año entre los ocho mejores disputará el torneo de Maestros.

Rafa Jódar durante el Masters de Madrid

Rafa Jódar durante el Masters de Madrid Europa Press

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En cosa de menos de un año, Rafa Jódar, madrileño de 19 años, ya sabe lo que es ganar un título ATP, debutar en un Grand Slam -en Roland Garros llegó a los cuartos de final- y entrar en el top 20 del ranking, entre otras muchas cosas. No obstante, el de Leganés, actual número 15 del mundo, tiene ante sí el 'reto' de convertirse en el primer tenista de la historia que dispute las ATP Finals en su primer año como profesional.

¿Primer tenista en jugar las ATP Finals en su primer año como profesional?

Un hito que ninguno de los grandes tenistas de siempre fue capaz de completar, ni Federer, ni Djokovic, ni Nadal, ni Borg, ni Sampras... El único que se acercó fue Boris Becker, que se hizo profesional en 1984 y en enero de 1985 ya disputó las ATP Finals, torneo en el que llegó a la final, donde perdió ante Ivan Lendl. En ese mismo año se proclamó campeón de Wimbledon.

Rafa está en el puesto número 11 de la race to Turin

Jódar podría hacer historia si de aquí a final de año consigue clasificarse entre los ocho mejores del año (la Race to Turin), lo que le daría acceso al torneo de Maestros. Y está cerca, muy cerca, concretamente en el puesto número 11 con 2009 puntos.

La progresión de Rafa ha sido estratosférica, en 2024 fue campeón del US Open júnior y un año después se estableció en el circuito Challenger, donde se adjudicó tres torneos (Hersonissos, Lincoln y Charlottesville).

Fue ya en enero de este mismo año cuando Jódar debutó en el circuito ATP precisamente en el Open de Australia, pasando la fase previa y ganando su primer partido en el cuadro principal ante el japonés Rei Sakamoto. Que su primer torneo ATP fuese en el primer Slam del año ya dice mucho de lo que es y está siendo la corta carrera profesional del madrileño.

Torneos ATP de Rafa Jódar

  • Open de Australia: 1/32 de final
  • Dallas: Dieciseisavos de final
  • Delray Beach: Octavos de final
  • Acapulco: Octavos de final
  • Indian Wells: 1º ronda
  • Miami: Dieciseisavos de final
  • Marrakech: 🏆
  • Conde de Godó: Semifinales
  • Madrid: Cuartos de final
  • Roma: Cuartos de final
  • Roland Garros: Cuartos de final
  • Wimbledon: 3º ronda
  • Washington: Final*

Atendió a Antena 3 Deportes en enero

Con apenas tres Slams jugados, el español ya sabe lo que es jugar unos cuartos de final y pese a que parece complicado que pueda adjudicarse alguno en los próximos años con Sinner, Alcaraz, Zverev y compañía, está infinitamente más cerca de lo que estaba en enero, cuando atendió a Antena 3 Deportes en el club de tenis de Chamartín. "Ojalá algún día ocurra (ganar un título de grand slam), pero son palabras mayores todavía", dijo entonces, además de recalcar que su ídolo era su tocayo Rafa, Rafa Nadal concretamente: "Era mi referente desde que era niño".

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