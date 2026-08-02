Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes para abordar la crisis migratoria de Ceuta

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta, después de la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

La convocatoria ha sido anunciada por Irlanda, país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, después de que España y otros 22 Estados miembros reclamaran la celebración de una reunión urgente para analizar la situación y coordinar una respuesta común.

El encuentro tendrá como objetivo evaluar las consecuencias de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y abordar las medidas que debe adoptar la Unión Europea ante una situación que varios gobiernos comunitarios consideran un desafío para la gestión de las fronteras exteriores. La petición de la reunión se produjo tras una de las mayores entradas irregulares registradas en la ciudad autónoma, con miles de personas cruzando desde Marruecos.

Los países de la UE cuestionan la regularización de migrantes en España

Los países que han solicitado la reunión han cuestionado además la política migratoria del Ejecutivo español, especialmente los procesos de regularización de migrantes, al considerar que pueden actuar como "factores de atracción". En una carta dirigida a las instituciones europeas, los gobiernos firmantes han reclamado una mayor coordinación comunitaria para evitar nuevos movimientos migratorios irregulares y reforzar el control de las fronteras exteriores.

Entre los países que han suscrito la iniciativa se encuentran Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia, entre otros. Los firmantes han advertido de que la Unión Europea debe evitar que se genere la percepción de que la entrada irregular en territorio comunitario puede convertirse posteriormente en una vía para obtener una estancia legal.

Asimismo, algunos gobiernos han vinculado la crisis de Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según sostienen, habría sido utilizada para cuestionar la política europea de migración y asilo.

Sánchez critica la exclusión temporal de España del espacio Schengen

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado las posiciones de aquellos países que han optado por "atacar a España" y plantear medidas como la exclusión temporal del país del espacio Schengen. Sánchez ha defendido la actuación del Ejecutivo español y la colaboración con Marruecos para gestionar la crisis, asegurando que la mayoría de las personas que entraron irregularmente ya han sido retornadas al país vecino.

El Gobierno calcula que alrededor de 48.000 migrantes han regresado a Marruecos, aunque todavía permanecen algunas personas en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "la situación se ha revertido en 24 horas", mientras que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, sostiene que Ceuta todavía no ha recuperado la normalidad y que continúa existiendo preocupación entre los ciudadanos.

La reunión de los Veintisiete busca una respuesta "decidida, rápida y unida"

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado la celebración de la reunión y ha defendido la necesidad de una respuesta europea basada en la solidaridad y la cooperación entre Estados miembros. Von der Leyen ha señalado que la crisis debe servir para extraer conclusiones y reforzar la capacidad de la Unión Europea para proteger sus fronteras exteriores.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, también ha mostrado el apoyo de la UE a España y ha insistido en que la respuesta ante cualquier amenaza en las fronteras exteriores debe ser "decidida, rápida y unida".

Antes de la reunión ministerial, los Veintisiete celebrarán otros encuentros técnicos para analizar la evolución de la situación. Está prevista una reunión del mecanismo europeo de respuesta política a las crisis y otra de los embajadores de los Estados miembros, mientras se ultima la preparación del encuentro extraordinario de los responsables de Interior.

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