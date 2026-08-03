Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Reto solidario

Hugo Bravo, de París a Sitges corriendo por el cáncer infantil: "He vivido la vida en 36 días"

Hugo Bravo completó en 36 días los 1.200 kilómetros que separan París de Sitges, un reto en el que logró recaudar 9.420 euros para la lucha contra el cáncer infantil.

Hugo Bravo y su reto solidario entre París y Sitges

El reto solidario de Hugo Bravo para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil | Jesús Martín / Sergi Exposito / Toni Aranda

Publicidad

Hugo Bravo tiene 22 años y acaba de terminar su carrera de Derecho en París. Pensó en algo original para celebrarlo y se le ocurrió volver a casa corriendo. El problemas era que él vive en Sitges, es decir, a 1.200 kilómetros de la capital francesa.

"Yo tenía claro que quería buscar un reto grande para este verano y hablando con un amigo me dijo: '¿Por qué no te vuelves a casa corriendo?'", recuerda Hugo Bravo.

Dicho y hecho. Hugo se calzó sus zapatillas de correr y se puso en marcha. Por delante 36 días en los que recorrió 1.200 kilómetros por carreteras, montañas y caminos.

"He vivido la vida en 36 días, me ha dado tiempo a vivir literalmente una vida", explica Hugo Bravo.

"Yo he escogido este dolor, pero ellos no lo escogen"

La fatiga le golpeó duramente, pero abandonar no era una opción. Con paciencia y mucha fuerza de voluntad siguió su camino.

"No quería hacer esto solo por hacerlo, quería hacerlo para ayudar e intentar recaudar lo máximo posible para el cáncer infantil. Yo he escogido este dolor, pero ellos no lo escogen. Así que va por ellos", afirma Hugo Bravo.

Un esfuerzo que le permitió completar el reto y, de paso, recaudar 9.420 euros para la lucha contra el cáncer infantil.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Juan Carlos Gimeno, el turolense que ha subido los dos volcanes más grandes del mundo: "Al terminar solo pensaba en ducharme"

Juan Carlos Gimeno

Publicidad

Deportes

Hansi Flick, en el primer amistoso de la pretemporada del Barcelona

Hansi Flick, sobre el 'nueve': "Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo"

Hugo Bravo y su reto solidario entre París y Sitges

Hugo Bravo, de París a Sitges corriendo por el cáncer infantil: "He vivido la vida en 36 días"

Carlos Alcaraz entrenando en Murcia

Feliciano López y el regreso de Alcaraz: "Si la muñeca le responde, en dos o tres semanas estará a su mejor versión"

Zverev felicita a Sinner tras la final de Wimbledon
Tenis

Zverev desvela la diferencia a la hora de jugar ante Sinner o Alcaraz: "Al principio me gustaba jugar con él, pero ahora..."

Tadej Pogacar, en su llegada a Los Campos Elíseos el pasado 26 de julio
Vuelta a España

Tadej Pogacar estará en la Vuelta a España siete años después: "Es el momento adecuado para volver"

Un operario trata de secar la pista del Mubadala DC Open
Tenis

La lluvia aplaza la final del ATP500 de Washington entre Jódar y Fritz a este lunes

La final del ATP500 de Washington entre Taylor Fritz y Rafa Jódar se jugará hoy lunes 3 de agosto, después de ser aplazada por la lluvia.

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea
Real Madrid

Xabi Alonso rompe su silencio siete meses después: "¿El Real Madrid? Tengo una cicatriz..."

El técnico tolosarra se refirió a su corto periplo en el Real Madrid.

Djokovic durante Wimbledon 2026

Djokovic recuerda el partido que hizo llorar a Alcaraz: "Uno de los mejores partidos de mi carrera"

Carmen Pérez, ganadora de la Badwater

Carmen Pérez, la española que ha batido un récord en el Valle de la Muerte: "Llegó a haber 52 grados"

Rafa Jódar celebra su victoria ante Alejandro Tabilo

Rafa Jódar se aferra a las remontadas y disputará en Washington su segunda final ATP

Publicidad