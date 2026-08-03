Hugo Bravo, de París a Sitges corriendo por el cáncer infantil: "He vivido la vida en 36 días"

Hugo Bravo tiene 22 años y acaba de terminar su carrera de Derecho en París. Pensó en algo original para celebrarlo y se le ocurrió volver a casa corriendo. El problemas era que él vive en Sitges, es decir, a 1.200 kilómetros de la capital francesa.

"Yo tenía claro que quería buscar un reto grande para este verano y hablando con un amigo me dijo: '¿Por qué no te vuelves a casa corriendo?'", recuerda Hugo Bravo.

Dicho y hecho. Hugo se calzó sus zapatillas de correr y se puso en marcha. Por delante 36 días en los que recorrió 1.200 kilómetros por carreteras, montañas y caminos.

"He vivido la vida en 36 días, me ha dado tiempo a vivir literalmente una vida", explica Hugo Bravo.

"Yo he escogido este dolor, pero ellos no lo escogen"

La fatiga le golpeó duramente, pero abandonar no era una opción. Con paciencia y mucha fuerza de voluntad siguió su camino.

"No quería hacer esto solo por hacerlo, quería hacerlo para ayudar e intentar recaudar lo máximo posible para el cáncer infantil. Yo he escogido este dolor, pero ellos no lo escogen. Así que va por ellos", afirma Hugo Bravo.

Un esfuerzo que le permitió completar el reto y, de paso, recaudar 9.420 euros para la lucha contra el cáncer infantil.

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