Taylor Fritz frustra el sueño de Rafa Jódar en Washington

El saque y los derechazos de Taylor Fritz fueron demasiado para Rafa Jódar, que cayó este lunes en su segunda final ATP, la primera en uno de categoría 500, por 7-6 (2) y 6-4 en la final de Washington.

El tenista estadounidense hizo buena su condición de top 10, favorito y experto en pistas rápidas, ganando así su sexto título en dura y el undécimo de su carrera. Fritz se impuso en una final que se retrasó un día por la lluvia tras llevarse el primer set en un tie-break, 7-6 (2), que terminó siendo decisivo en el devenir del partido, ya que después de caer en la manga inicial el rendimiento y las fuerzas de Rafa fueron disminuyendo.

Esta vez el tenista de 19 años no pudo darle la vuelta al encuentro, como si hizo ante Tabilo y Musetti tras ceder el primer set, ya que Fritz impuso su experiencia y la potencia de sus golpes durante todo el partido: winners. Pese al resultado, Rafa dejó sello de su implacable carácter al salvar hasta cuatro bolas de partido al servicio, provocando incluso una inusual falta de pie de su rival cuando sacaba.

Jódar, en su mejor ranking de siempre: 15

Aun así, el madrileño se aseguró entrar en el top 20 del mundo tras acceder a semifinales, y pese a perder el partido por el título ascenderá al puesto número 15, el mejor de su corta carrera profesional y habiendo ganado nueve puestos tras su actuación en la capital estadounidense. Jódar está a un paso del top 10, y es que si hubiese ganado se habría colocado en el 12, aun así, sigue con muchas opciones de terminar entre los ocho mejores del año, lo que le daría acceso a jugar el torneo de maestros en el mes de diciembre, convirtiéndose así en el primer tenista de la historia que lo consigue en su primer año como profesional.

Justo no, justísimo para Canadá

La semana del español en Washington ha sido sobresaliente, y es que solo la derrota este domingo ha impedido que fuese de matrícula, aunque el desgaste, el apretado calendario y especialmente el retraso que ha sufrido la final pueda acarrear consecuencias negativas para Jódar, que podría bajarse del Masters de Canadá, el cual comenzó este domingo y en el que solo se han disputado dos encuentros porque también ha sido retrasado por el temporal. En principio, Jódar debutaría mañana martes o el miércoles ante Fucsovics o Moutet, lo que daría apenas unas horas contadas para viajar, instalarse y descansar...