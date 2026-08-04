El río Danubio vive una sequía histórica y pone en jaque a las centrales nucleares

El río Danubio enfrenta una sequía sin precedentes. Las altas temperaturas, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y la falta de lluvias ha provocado el descenso del nivel del agua del río afectando a diez países.

Hungría y Rumania mantienen sus centrales nucleares en mínimo rendimiento por la escasez de agua, que usan para la refrigeración de los reactores. El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado el cierre de uno de los reactores de la central nuclear de Paks, fuente del 50% de la energía que recibe el país.

Además, ha pedido a la población tomar conciencia: “Les pido que, a partir de mañana, usemos la electricidad de forma aún más consciente”. Magyar afirma que la planta podrá seguir operando de forma reducida. Alrededor de un 10% de su capacidad total.

Otra central nuclear que depende del río Danubio es la de Cernavoda, en Rumania. Allí el ministerio de defensa ha realizado explosiones en el río Bala para potenciar el caudal del Danubio y así asegurar el funcionamiento de su central nuclear.

Mientras, en la central hidroeléctrica de Puertas de Hierro 1, en Serbia, se ha notado el descenso del nivel del río, dejando al descubierto barcos varados. Además, ha afectado también a la refrigeración de las centrales termoeléctricas de carbón de Kostolac. También ha tenido que reducir su producción.

El nivel del agua no solo ha dejado varados los barcos, también ha descubierto tesoros escondidos en el fondo del río. En Budapest, han tenido que cerrar un puente debido al descubrimiento de proyectiles alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades no podían determinar si se trataba solo de la carcasa o de munición sin explotar, y durante unos 30 minutos han desalojado la zona.

Otro gran descubrimiento ha ocurrido en Bulgaria, los restos de un mamut han sido descubiertos al bajar el nivel del agua. Según los expertos, han reconocido una mandíbula inferior, dos colmillos y una costilla. El espécimen medía casi cinco metros y pesaría entre unas siete u ocho toneladas.

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