Más de 65.000 evacuados por los incendios que avanzan sin control en Washington

Más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han resultado arrasadas por los incendios que afectan al noroeste de Estados Unidos. El fuego se concentra especialmente en el estado de Washington, aunque las autoridades estadounidenses han registrado hasta 70 grandes fuegos por todo el país.

La mayoría de los focos de los incendios arden en los estados de Oregón (20) y Washington (16). Este último ha sido el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han calcinado más de 600.000 hectáreas.

Más de 65.000 personas evacuadas

Los incendios han obligado a la evacuación de más de 65.000 personas en el condado de Spokane, donde las llamas han destruido 700 residencias.

El territorio se encuentra en emergencia estatal desde que su gobernador, Bob Ferguson, declarara el estado de alerta el pasado sábado. Para frenar el origen más frecuente de los incendios, Ferguson ha prohibido prácticamente todas las quemas agrícolas y de residuos en el estado hasta el próximo 30 de septiembre.

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