Djokovic recuerda el partido que hizo llorar a Alcaraz: "Uno de los mejores partidos de mi carrera"

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz volverán a compartir cuadro en el Masters 1.000 de Cincinnati (13 al 23 de agosto), torneo en el que volverá el murciano tras casi cuatro meses de parón y en el que defenderá los 1.000 puntos de campeón tras llevarse el trofeo el año pasado en una final en la que Jannik Sinner tuvo que retirarse por enfermedad cuando perdía 5-0 el primer set.

¿Volverán a enfrentarse Djokovic y Alcaraz?

El serbio de 39 años ha confirmado este domingo que disputará el torneo después de caer en semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner. Djokovic ha anunciado la noticia a través de un vídeo en las redes sociales del propio torneo, y es ahí donde se ha encargado de recordar su última presencia, que data del año 2023, edición en la que levantó el trofeo tras imponerse a Carlos Alcaraz en una de las mejores finales que se recuerdan en un Masters 1.000 (5-7, 7-6 y 7-6 en 3h50).

"Fue una de las mejores finales que disputé en mi carrera"

"Será la primera vez que juegue en Cincinnati en 2023, cuando disputé una de las mejores finales a tres sets más que he disputado en mi carrera. No puedo esperar a estar ahí y ver a todos los fans", dijo el de Belgrado.

Una final que llegó poco después de que el propio Carlitos se impusiera a Novak en la final de Wimbledon (también se fue a cinco sets). No obstante, la derrota del murciano en Cincinnati afectó mucho a Carlitos, que no pudo evitar las lágrimas tras perder la final ante Nole.

Y será precisamente en Cincinnati donde el tenista de El Palmar volverá a la competición tras cuatro meses lejos de las pistas, cuando se lesionó la muñeca en el Conde de Godó. Desde entonces se ha perdido Roland Garros y Wimbledon, además del Masters de Roma, Madrid y Canadá. Ahora, si vuelve en Cincinnati, defenderá los 1.000 puntos de campeón, y además comenzará el torneo como número 2 del mundo después de que Zverev haya perdido los 400 puntos que defendía como semifinalista del Masters de Canadá que ya ha empezado.