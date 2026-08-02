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Djokovic recuerda el partido que hizo llorar a Alcaraz: "Uno de los mejores partidos de mi carrera"

El tenista de 39 años ha confirmado que disputará el Masters de Cincinnati, donde también estará Carlos Alcaraz.

Djokovic durante Wimbledon 2026

Djokovic durante Wimbledon 2026 GTRES

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Novak Djokovic y Carlos Alcaraz volverán a compartir cuadro en el Masters 1.000 de Cincinnati (13 al 23 de agosto), torneo en el que volverá el murciano tras casi cuatro meses de parón y en el que defenderá los 1.000 puntos de campeón tras llevarse el trofeo el año pasado en una final en la que Jannik Sinner tuvo que retirarse por enfermedad cuando perdía 5-0 el primer set.

¿Volverán a enfrentarse Djokovic y Alcaraz?

El serbio de 39 años ha confirmado este domingo que disputará el torneo después de caer en semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner. Djokovic ha anunciado la noticia a través de un vídeo en las redes sociales del propio torneo, y es ahí donde se ha encargado de recordar su última presencia, que data del año 2023, edición en la que levantó el trofeo tras imponerse a Carlos Alcaraz en una de las mejores finales que se recuerdan en un Masters 1.000 (5-7, 7-6 y 7-6 en 3h50).

"Fue una de las mejores finales que disputé en mi carrera"

"Será la primera vez que juegue en Cincinnati en 2023, cuando disputé una de las mejores finales a tres sets más que he disputado en mi carrera. No puedo esperar a estar ahí y ver a todos los fans", dijo el de Belgrado.

Una final que llegó poco después de que el propio Carlitos se impusiera a Novak en la final de Wimbledon (también se fue a cinco sets). No obstante, la derrota del murciano en Cincinnati afectó mucho a Carlitos, que no pudo evitar las lágrimas tras perder la final ante Nole.

Y será precisamente en Cincinnati donde el tenista de El Palmar volverá a la competición tras cuatro meses lejos de las pistas, cuando se lesionó la muñeca en el Conde de Godó. Desde entonces se ha perdido Roland Garros y Wimbledon, además del Masters de Roma, Madrid y Canadá. Ahora, si vuelve en Cincinnati, defenderá los 1.000 puntos de campeón, y además comenzará el torneo como número 2 del mundo después de que Zverev haya perdido los 400 puntos que defendía como semifinalista del Masters de Canadá que ya ha empezado.

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