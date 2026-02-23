Ferran y Pedri desvelan las multas de Flick por llegar tarde: "¿Qué prefieres: no jugar o pagar?"

Pedri y Ferran Torres, futbolistas del Barcelona, fueron los invitados este lunes de Pablo Motos en El Hormiguero y repasaron la actualidad de la temporada y desvelaron algunos detalles del día a día del vestuario culé. Uno de los temas sobre los que hablaron fue los famosos castigos de Hansi Flick por llegar tarde. Ambos jugadores desvelaron que el entrenador alemán, gracia a la mediación de Pedri, ha cambiado el castigo de no jugar un partido si se llega tarde por elevadas multas económicas.

Pablo Motos les preguntó qué ocurre si se llega diez minutos tarde a la concentración previa a un partido, a lo que Ferran Torres desveló que la multa económica se puede elevar hasta los 40.000 euros.

"Con 3.000 no hay ni para empezar. No vamos a dar una cifra exacta, pero sobre 40.000. ¿Qué prefieres: no jugar o pagar?", desveló Ferran Torres.

"Creemos que vamos a ganar todo lo que esté en nuestras manos"

Por su parte, Pedri aseguró que le gusta salir muy temprano, por lo que no suele llegar tarde a las concentraciones.

En otro orden de cosas, Pedri celebró el haber recuperado este fin de semana el liderato de LaLiga tras la victoria ante el Levante (3-0) y la derrota del Real Madrid (2-1) ante Osasuna en El Sadar. "Creemos que vamos a ganar todo lo que esté en nuestras manos, mientras sigamos vivos", apuntó Ferran Torres.

El delantero valenciano también elogió a Pedri y admitió que "es un jugador que nos da mucho y se refleja mucho cuando no está".