Rocío Martínez da las cuatro claves para entender mejor el 'Caso Rubiales': "Es el tema que está en la calle"

Han pasado más de diez días desde que las jugadoras españolas se convirtieron por primera vez en campeonas del mundo en Sídney. Desde entonces, la polémica por el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso sigue sin dar tregua. Rocío Martínez, presentadora de Antena 3 Deportes, analiza todas las claves del 'Caso Rubiales' y también responde a cuatro preguntas básicas para entender mejor el escándalo.

La actuación de Luis Rubiales: vehemente y seguro de sí mismo

La posición de Luis Rubiales podría resumirse en "esa frase de '¿Por un pico me voy a ir?, pues no voy a dimitir'", destaca Rocío Martínez. Las jugadoras españolas consiguen un logro histórico y con ello, el presidente de la RFEF desata la locura en redes tras celebrar con gestos bastante cuestionados el triunfo. "Es verdad que al principio yo creo que Luis Rubiales no fue muy consciente de la bola tan grande que se iba a formar", señala la periodista.

Recordemos que su primera reacción fue en un tono desenfadado y admitiendo, como ha seguido haciendo, que el beso fue consentido por Hermoso. "Lo primero que contaban era que había sido un gesto mutuo y además caía en el insulto a la gente que veía algo más allá", continúa. Sin embargo, horas después la bola se hace más grande y el estallido de críticas obliga a Rubiales a mostrar sus disculpas. "Ya en el avión de vuelta, un vuelo larguísimo, se dio cuenta un poco de la magnitud y entonces graba ese famoso vídeo en el que pide disculpas de una manera un poco tibia", analiza la presentadora.

La tensión durante los días siguientes hace que se convoque de manera extraordinaria una Asamblea General de la RFEF donde su presidente de explicaciones de lo ocurrido. "Ahí dice que es ella la que acerca su cuerpo a él", y en que "ese 'vale' supone un consentimiento de la futbolista'".

"Fue todo una sorpresa que no presentara la dimisión como parte de su entorno había ido filtrando el día anterior, pero claro poco a poco, Rubiales se ha ido quedando solo y ya hasta la propia federación le pidió la dimisión a la que se negó con tanta vehemencia", expone Rocío Martínez.

El comunicado de Jennifer Hermoso

La jugadora madrileña reacciona primera vez al beso en los vestuarios. Esta se produce "en el contexto de la celebración de ser campeonas del mundo donde ella misma restaba importancia al asunto", asegura la periodista.

Sin embargo, las declaraciones de Luis Rubiales durante la asamblea provocaron el malestar de la jugadora, viéndose obligada a presentar un comunicado personal aclarando lo ocurrido. "Mensajes importantes los que lanza Jennifer Hermoso. Dice que se siente vulnerable, víctima de una agresión y niega ese consentimiento", destaca.

"Otra cosa importante que denuncia ella es la presión a la que se vio sometida para salvar al presidente de la federación restando importancia al asunto", continúa.

Posición del resto de jugadoras: cierran filas tras el polémico beso

A través del sindicato 'FutPro', llegaron a pronunciarse más de 80 jugadoras españolas en apoyo a Jennifer Hermoso. Hace cinco días que lanzaron un comunicado donde se "hablaba de unanimidad" y exigían "medidas contundentes para que cosas así dejen de pasar". En definitiva, lo que anuncian es que dejarán de vestir la elástica española mientras Luis Rubiales siga al frente de la Real Federación Española de Fútbol.

La repercusión del caso: "es el tema que está en la calle y hay varios juicios"

Rocío Martínez asegura que el escándalo Rubiales ha dado la vuelta al mundo. "Ha llegado hasta la ONU", dice. Volker Türk, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mostró su condena hace escasos días. "Tal y como nosotros lo vemos, no hay absolutamente nada que indique que el beso fue consensuado", señaló.

"Actrices como Natalie Portman se han manifestado sobre este asunto, a nivel futbolístico hemos visto que las grandes estrellas como Megan Rapinoe o Alex Morgan también se han mostrado en favor de Jennifer Hermoso", expresa.

A este escándalo se une el carisma humano que se ha tomado con la madre de Luis Rubiales. De repente, decide ponerse en huelga de hambre por la 'cacería' que está sufriendo su hijo. "Una madre doliente, sufridora, yo creo que cualquier persona puede entender el dolor que está viviendo", señala Rocío Martínez.

También a nivel internacional la noticia adquiere protagonismo. Medios de todo el mundo no solo están siguiendo de cerca el escándalo, sino que también muchos se han trasladado a nuestro país para "seguir paso a paso" la última hora.

"Es el tema que está en la calle, es un tema del que habla todo el mundo, cada uno lo ve desde su prisma porque es verdad que aquí hay varios juicios: el juicio administrativo-deportivo, está el juicio social, una posible vía penal y también está el juicio político y la intervención de los políticos que han entrado de lleno con este asunto", concluye la presentadora.