El duro comunicado de Jenni Hermoso contra Luis Rubiales: "Me sentí vulnerable, no se me respetó"

Jennifer Hermoso acaba de emitir otro comunicado, esta vez en sus redes sociales, sobre lo sucedido con Luis Rubiales en la celebración y desmintiendo las palabras del presidente de la RFEF en la Asamblea de hoy.

"Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión", ha apuntado la futbolista en una extensa nota. En el comunicado asegura que no se produjeron dichas conversaciones: "Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido".

Este escrito de la campeona del mundo se ha producido por segunda vez y de manera personal, ya que unos minutos antes había emitido un comunicado firmado por 80 jugadoras más en el que denunciaba el gesto del actual presidente de la Federación.

"Sencillamente, no fui respetada"

La jugadora ha decidido pronunciarse después de las declaraciones que ha realizado Luis Rubiales esta mañana en la Asamblea celebrada en la Federación. "No voy a dimitir, no voy a dimitir", ha expresado Rubiales después de explicar cómo sucedió el gesto del beso a Jenni.

En el último comunicado publicado por la jugadora, ha tachado las palabras de Rubiales como "parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado". Además, ha destacado que desde la Federación le pidieron "realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente", un hecho que se supo más tarde y al que no accedió la jugadora.

"En ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado", ha señalado la futbolista en el comunicado, asegurando su disconformidad con las palabras del presidente de la Federación.

El increíble apoyo a Jennifer Hermoso

Políticos, jugadores, cantantes, todos han querido mostrar su apoyo a la campeona del mundo. Borja Iglesias y Héctor Bellerín, futbolistas del Real Betis, han anunciado su abandono de la Selección Española de Fútbol hasta que no haya cambios en la dirección.

Por otro lado, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha mostrado su apoyo a la jugadora a la que ha expresado que no está sola. El Gobierno ya ha informado que ha comenzado el procedimiento para acudir al Tribunal Administrativo del Deporte para pedir la dimisión de Rubiales.