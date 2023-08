El caso de Luis Rubiales traspasa fronteras: medios internacionales abren los informativos con su 'no dimisión'

Luis Rubiales y su inapropiado beso a la jugadora Jennifer Hermoso ha traspasado fronteras. El todavía presidente de la RFEF ha abierto las portadas y los informativos de numerosos medios internacionales tras sus polémicas palabras durante la asamblea convocada para hablar de su futuro: "No voy a dimitir".

"Ella me levantó. Le dije que no se preocupara por el penalti fallado, casi nos caemos y le dije: '¿Un pico?', y ella dijo: 'vale'", ha asegurado Rubiales. Aunque pese a todos sus argumentos, la noticia más impactante ha sido la de su 'no dimisión'.

Televisiones como la CNN y la BBC han abierto sus informativos con esta noticia. Las palabras del presidente de la Federación también han llegado a las portadas de las ediciones digitales de los periódicos alemanes, franceses y británicos, como 'The Guardian'.

Nuestros países vecinos, asombrados

Ni nosotros nos lo esperábamos. Contra todo pronóstico, Rubiales ha dicho que se queda. Pero no solo en España se ha vivido la sorpresa. Medios internacionales no han salido todavía de su asombro ante la negativa de Rubiales y su pasiva actitud hacia los graves actos cometidos.

Tanta dimensión tiene la historia, aunque el propio Rubiales no parezca verla, que medios británicos han interrumpido su programación para dar la atónita noticia: "No voy a dimitir". Unos hechos para los que ya ha empezado a tomar mediadas el Gobierno y que, sin duda, guardarán en el recuerdo los ciudadanos de nuestro país y los de los países vecinos.

La jugadora ha emitido un comunicado

"Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión", ha apuntado la futbolista en una extensa nota. En el comunicado asegura que no se produjeron dichas conversaciones: "Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido".

Este escrito de la campeona del mundo se ha producido por segunda vez y de manera personal, ya que unos minutos antes había emitido un comunicado firmado por 80 jugadoras más en el que denunciaba el gesto del actual presidente de la Federación.