Usain Bolt logra la segunda mejor marca mundial del año en los 100 metros

El jamaicano Usain Bolt, doble campeón olímpico (Pekín 2008 y Londres 2012) en los 100 metros, consiguió la segunda mejor marca mundial del año en el hectómetro al conseguir 9,88 segundos en el Gran Premio de Kingston. Bolt marcó este registro pese a tener una mala salida y salir descompensado de los tacos. En 2016 sólo el francés Jimmy Vicaut (9.86) ha sido más rápido.

Después de un mal comienzo, Bolt superó a los también jamaicanos Yohan Blake, medallista de plata en Londres 2012, y Asafa Powell antes de traspasar la línea de meta. "Estoy contento porque la temporada comienza mejor que en otras ocasiones. No fue una carrera perfecta, pero gané. Traté de hacer una buena salida, pero fue al contrario. No quiero centrarme en este aspecto. Unas veces sale bien y otras no tanto", dijo Bolt.

Bolt, poseedor del récord mundial de 100 metros (9,58), agregó que estaba "en perfecto estado" de cara a las competiciones de clasificación olímpicas de Jamaica que se inician el 30 de junio.