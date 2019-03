Ruth Beitia, eliminada de la final de salto de altura

NO SUPERÓ LA MARCA DE 2.01

Ruth Beitia no tuvo suerte en el 'Nido' de Pekín. La cántabra no entró a la final de salto de altura al no superar la marca de 2.01 metros. Se escapa así su oportunidad de conseguir su segunda medalla mundialista y la que hubiese sido la segunda para España en estos Mundiales de Atletismo.