Ilia Topuria revela cómo logra vencer a sus oponentes: "Intento acorralarles con la técnica"

Ilia Topuria, Campeón del Mundo de Peso Pluma de la UFC, visita de nuevo el programa 'El Hormiguero'. En esta ocasión se pasa por el plató de Pabo Motos para comentar y ofrecer todos los detalles acerca de la película 'Topuria: Matador', que se estrena el próximo 19 de septiembre en cines. En ella, se trata su historia, desde sus inicios hasta su pelea con Volkanovski. En su charla con Motos, Topuria ha confesado que en cuanto pisa el octógono, "me calmo muchísimo". Además, revela cómo trata de "acorralar a mis oponentes": "con la técnica".

Su secreto es la técnica. Topuria explica que "cuando ellos sienten la técnica es cuando los empiezas a vencer. Cuando sienten que tienes esa paz, que tienes esa calma, que tus golpes son calculados, precisos, ahí es cuando los empiezas a vencer". Y es que, "uno puede salir a lo loco y dices 'mira, esta tormenta pasará', ya va a perder esa energía que tiene en los primeros asaltos. Cualquier persona, los primeros 30 segundos, va a ir con todo, pero después de 30 segundos, no va a saber ni dónde está. Entonces, siempre hay que mantenerse técnico".

Ilia Topuria ha confesado en su entrevista que "casi siempre entreno dos veces al día y después hago circuito de recuperación". El próximo 27 de octubre, Ilia Topuria defiende su cinturón de campeón del mundo del peso pluma de la UFC en Abu Dhabi ante Max Holloway tras su victoria el pasado 18 de febrero por KO al australiano Alexander Volkanovski, con lo que se convirtió en el primer español campeón de la UFC.

'Topuria: Matador'

"Inspiradora a la hora de encarar la vida"

'Topuria: Matador' es el nuevo proyecto del peleador. Una película biográfica, que él mismo define como "inspiradora a la hora de encarar la vida". Topuria se sincera y explica con qué se van a encontrar aquellos que vayan al cine: "todo lo que quieran saber de mi, cómo consigo mi mentalidad, cómo trabajo mi fuerza de voluntad...".

Ilia Topuria ha explicado que fue hace dos años cuando tomó la decisión de sacar adelante el proyecto: "hace dos años fue cuando tomé la decisión, cuando no era campeón del mundo. Es uno de los proyectos que me dijeron que no iba a ser posible".

Sobre la UFC en España

El luchador ha confesado, acerca del posible evento de la UFC en España que "va a pasar, quiero hacerlo en 2025", ya que "es una cuenta pendiente que tengo, quiero pelear en España".

Ilia Topuria

Ilia Topuria nació en Halle (Alemania), mientras que sus padres son georgianos. Aún así, su historia como luchador comenzó en Alicante. Fue en el año 2012 cuando la familia se trasladó a España, cuando él tenía 15 años. Aquí empezó a practicar artes marciales mixtas en un gimnasio, llegando a iniciar su carrera profesional tan solo tres años después, en 2015.

