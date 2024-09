Ilia Topuria y su combate ante Max Holloway: "Si supera el primer asalto, me sorprendería mucho y tendría el respeto de mi parte"

El próximo 27 de octubre Ilia Topuria defenderá su cinturón de campeón del mundo del peso pluma de la UFC en Abu Dhabi ante Max Holloway. Con un invicto de 15-0, el hispano-georgiano volverá a meterse en un octógono después de su histórico nocaut ante Alexander Volkanovski el pasado 17 de febrero en California. 'El Matador' afina su puesta a punto para el que muchos consideran el combate del año.

"Realmente tengo el presentimiento de que va a ser un combate muy rápido. Si supera el primer asalto, me sorprendería mucho y tendría el respeto de mi parte porque realmente se va a ver una versión de mí que nunca antes habéis visto", ha indicado este miércoles el propio Topuria en la rueda de prensa del WOW 15, un evento de MMA que contará con 12 combates y que se va a celebrar este sábado en el Palacio Vistalegre (Madrid).

La pelea ante Holloway será la primera defensa de Topuria como actual campeón mundial del peso pluma de la UFC. Ilia ha confesado que su preparación "va mejor que nunca" e indicó "ve muy posible" organizar un evento de la UFC en España, en el Santiago Bernabéu.

"Lo veo muy muy posible y si nos ayudáis como lo estáis haciendo ahora, mucho más. Ya se ha hecho una velada de deporte de contacto en el Santiago Bernabéu que nos ha dado el ejemplo de que nosotros también lo podemos hacer. La mentalidad es simple: si alguien lo ha hecho, nosotros también podemos. Vamos a seguir trabajando en ello y yo creo que lo vamos a conseguir. Es cierto que nos estamos encontrando dificultades en el camino como era de esperar y que no ha supuesto nada nuevo para nosotros, pero sé que lo vamos a conseguir", ha afirmado Topuria.

"No me dejo llevar ni guiar por las opiniones de terceros"

'El Matador' también ha adelantado que en la película sobre su trayectoria en las artes marciales mixtas, que se estrenará el próximo 19 de septiembre, se podrán ver "muchísimas cosas que no se pueden contar en una entrevista

"Vais a ver cómo mi mente me sostiene en momentos difíciles, como sufro y yo creo que va a ayudar e inspirar a mucha gente a encarar la vida", apuntó Topuria, que indicó que el siempre elige creer "en las cosas que le hacen feliz y en que todo es posible".

"Voy a seguir el mismo camino que he estado recorriendo hasta ahora de superarme todos los días de mi vida. No me dejo llevar ni guiar por las opiniones de terceros porque la más importante es la mía propia", concluyó Topuria.

