Ilia Topuria, en Antena 3 Deportes: "McGregor está en sus últimos días, le deseo buena salud mental"

El próximo 27 de octubre Ilia Topuriadefenderá su cinturón de campeón del mundo del peso pluma de la UFC en Abu Dhabi ante Max Holloway. Con un invicto de 15-0, el hispano-georgiano regresará al octógono después de su histórico K.O. ante Alexander Volkanovski el pasado 17 de febrero en Las Vegas. 'El Matador' sigue ultimando su puesta a punto para el que muchos consideran el combate del año y, entretanto, ha charlado en Madrid con Antena 3 Deportes.

La pelea en el Bernabéu será en 2025

Topuria nos confirma la fecha de su futuro combate en el estadio Santiago Bernabéu: "En 2025. Es una realidad. Estuvimos en varias conversaciones con la UFC y están buscando disponibilidades para traer el evento y que sea un sueño más hecho realidad".

"Me visualizo ganando en el Santiago Bernabéu. Es como funciona el universo: pide, cree y recibe"

Ya hizo el saque de honor en el coliseo blanco tras proclamarse campeón del mundo de UFC: "Me visualizo ganando en el Santiago Bernabéu, por supuesto que sí. Es como funciona el universo: pide, cree y recibe. Yo lo he creído, ya Dios me llevó ahí, me hizo sentir la energía del estadio y ya sé lo que es estar ahí. Es cuestión de tiempo de que se manifieste en la realidad. Va a pasar".

¿Y qué le parece el cacareado retorno de Conor McGregor? "No puedo darte una opinión, lleva ya muchísimo tiempo fuera del deporte. Está en sus últimos días. Obviamente, como se pueden imaginar, cuando vuelva no va a enfrentarse al campeón del mundo; le darán una pelea de nivel promedio para que, si todavía le queda alguna posibilidad, siga escalando dentro de los ránkings para algún día obtener la pelea por el cinturón. Hasta el día de hoy él ya no está en ese nivel. Yo le deseo todo lo mejor. Le deseo lo más importante de todo: una buena salud mental".

¿Se retirará a los 32 años?

Topuria asegura que se retirará cuando reciba 'la señal de Dios': "Siempre lo he dicho, tal vez me retire a los 32 años. Después pienso que lo haré cuando deje de disfrutarlo, cuando tenga ese mensaje de parte de Dios, que me diga 'es hora de irte'. Entonces me iré. Además rendir al máximo nivel requiere muchísimas horas de dedicación, horas que uno pierde de pasar con la familia y ver crecer a tus hijos. Ese es mi objetivo: puede tener mil cinturones, pero de qué me valen si no los disfruto con los míos".

El campeón del peso pluma de la UFC presentó de manera oficial su entrada en el accionariado de WOW, la mayor liga española de artes marciales mixtas en España. Es un nuevo paso para las artes marciales mixtas en nuestro país, que celebran la consolidación de la organización referente en nuestro país: el evento WOW 15 tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre (Madrid) este sábado a partir de las 18.30 horas.

