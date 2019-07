Pilar Rubio y Sergio Ramos han vuelto de su luna de miel en Costa Rica tras pasar unos días de vacaciones después de la boda más mediática del año. Toca volver a la rutina y Pilar Rubio se ha encargado, junto a su hijo a Marco, de relatar en un tierno vídeo uno de los episodios que vivieron en su luna de miel.

Y es que durante estas vacaciones la colaboradora de 'El Hormiguero' no ha estado muy activa en redes sociales... pero ahora sabemos la razón. "Al final lo he tenido que dar por imposible. Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente, y además ya no podré enseñaros cosas que tenía ganas de compartir con vosotros sobre nuestro último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar...", cuenta Rubio junto a un cariñoso Marco, quien daba la noticia sobre el 'accidente'.