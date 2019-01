Solari: "¿Isco? Una parte de mi trabajo es decidir quiénes juegan, seguramente no sea la más grata"

El argentino Santiago Hernán Solari aseguró en rueda de prensa, tras la victoria del Real Madrid (3-0) sobre el Leganés en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que siempre se sienten "acompañados" a pesar de la baja asistencia al Santiago Bernabéu que en esta ocasión estuvo en torno a los 45.000 espectadores.

"El Real Madrid tiene cientos de millones de hinchas alrededor del mundo. No todos pueden venir al Bernabéu, eso está claro. El Madrid es la marca más global del mundo y siempre nos sentimos acompañados", dijo el técnico hasta en dos ocasiones. Además, Solari no quiso explicar la suplencia del malagueño Isco Alarcón, que solo ha sido titular en dos partidos desde que se hiciera cargo del equipo: "Son 24 futbolistas en la plantilla y una parte de mi trabajo es decidir quiénes juegan, aunque seguramente no la más grata".

"Hoy hemos hecho un muy buen partido", respondió al ser insistido sobre la suplencia de Isco. Sobre quien sí hablo más fue sobre el brasileño Vinicius Junior, autor del tercer y definitivo tanto: "Está dando grandes pasos. El talento lo tuvo siempre, pero desarrollarlo en el Santiago Bernabéu con grandes jugadores y con constancia habla también de su desparpajo, su constancia y la alegría que transmite cada vez que toca la pelota. Insisto en que tiene 18 años", dijo.

"Es un chico que encara, es atrevido. En el fútbol moderno eso es importante y difícil de ver, esperemos que siga creciendo a nivel futbolístico colectivo y que nunca se olvide de su talento", añadió. "La explicación es general. Son jugadores que compiten a máximo nivel durante muchos años cada tres días. Cuando las lesiones se acumulan es parte de la alta competencia y de que cada vez hay más partidos", respondió sobre las lesiones musculares que sufre el Real Madrid, la última, del belga Thibaut Courtois.

"No te voy a dar la alineación del fin de semana, porque entre otras cosas no la sé. El 4-3-3 es un sistema que no solo utilizo yo si no que se utiliza desde hace tiempo en el club y que los jugadores están acostumbrados", declaró al ser cuestionado sobre qué jugadores serán de la partida el domingo contra el Betis en el Benito Villamarín.

Por último valoró la actuación del costarricense Keylor Navas, que volvía este miércoles a ocupar la portería del Real Madrid: "Ha estado muy bien y ha estado entrenando muy bien. Tiene todos mis respetos por su pasado, su presente y por su futuro porque va a seguir siendo muy importante".