Simeone: "Viendo al Barcelona, más contento estoy de los futbolistas y la temporada que estamos haciendo"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la victoria por 2-0 ante el Villarreal, que, viendo al Barcelona y la exhibición de Lionel Messi el sábado en Sevilla (2-4), "más orgulloso" está de sus jugadores y "más contento" está de la temporada que está haciendo su equipo.

"Me encanta. Ayer veía al Barcelona y más orgulloso estoy de nuestros jugadores. Viendo al Barcelona ayer, más contento estoy de los futbolistas y la temporada que estamos haciendo hasta este momento", respondió a la pregunta sobre la dificultad de ganar la Liga viendo el nivel determinante de su compatriota Lionel Messi.

"Es muy difícil jugar después de 'Champions'. Es muy difícil después de desgastar tantas energías emocionales en una competición que te las exige y con el rival súper poderoso que enfrentamos. Los chicos interpretaron muy bien cómo manejar el ritmo del partido", expuso el técnico, que insistió en la buena comprensión del duelo.

"Se leyó muy bien el partido. Se entendió donde nos sentimos más cómodos presionando y a partir de esa presión tener espacios hacia adelante como aparecieron por pasajes del partido. Cuando nos tocó llevar el peso del partido, individualizamos donde podíamos lastimar. En Filipe y Lemar se veía que había posibilidades de peligro. Y ya en el segundo tiempo, con ventaja, el equipo responde muy bien en los espacios y pudimos haber aprovechado mejor si hubiéramos sido más contundentes en esa situación que tuvimos".

El Villarreal había sido invencible para el Atlético en los últimos siete choques de la Liga hasta este domingo.

"Lo hablamos en el descanso. Nos había pasado ya con el Villarreal de ir ganando algunos partidos y en el segundo tiempo, por una cosa u otra, nos generó un empate o haber perdido", repasó en rueda de prensa.

Simeone explicó, a la vez, que no busca "diferencias" ni compara a Costa y Morata.

"Son dos jugadores importantísimos para el equipo, que pueden ser compatibles, y cada uno a su manera le da mucho al equipo", expuso el técnico, que abundó en el delantero madrileño, estrenado este domingo como goleador con el Atlético de Madrid.

"Morata había convertido ya dos goles legales, pero por mala interpretación no habían sido válidos. Hoy amenazó en la primera y a la segunda concretó. Después, la entrada de Costa le dio al equipo más profundidad y mantuvimos esa sensación de peligro constante cuando tienes delanteros de la jerarquía de ambos", explicó.

"Morata es un jugador que para nuestro juego tiene unas características fantásticas. Se va encontrando de a poco. Ya con el Betis con algunas señales desde el juego posicional, contra el Madrid ya teniendo más profundidad, en Vallecas ya sosteniendo el ataque cuando terminamos el partido con Costa y él adelante y en el final del encuentro demostrando su jerarquía. Hoy empezó muy fuerte, nos pone muy contentos por él y ojalá pueda seguir en esta línea".

También habló de Koke: "Quizás es el jugador que mejor interpreta la transición defensa-ataque. Tácticamente no tengo ninguna duda de que elige el 95 por ciento de las cosas que hace muy bien. Eso es un don. Y ojalá que lo pueda seguir potenciando porque eso lo hará tener más importancia en cualquiera de los lugares que él esté".

Y de Thomas Lemar: "Lo vamos a seguir sosteniendo, porque considero que es un jugador que tiene unas condiciones enormes. En el momento que logre sacarse ese peso que le hemos dado con tanto trabajo en pos del equipo va a ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías".

En los primeros minutos del encuentro, cuatro días después del gesto que hizo en el partido de la Liga de Campeones contra el Juventus, cuando se agarró los genitales con el gol del 1-0 de su equipo, la grada coreó el nombre de Simeone en varias ocasiones.

"No pedí perdón. Pedí disculpas, que no es lo mismo que perdón. En ningún momento me refería a la gente del Juventus ni a los futbolistas del Juventus ni al entrenador del Juventus. Fue una mala expresión de lo que sentía de mis futbolistas", afirmó.