Simeone: "No me puedo imaginar un Atlético sin Griezmann, lo ha dado todo por el club"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que es "exageradamente optimista" en la Liga, en referencia a la pelea por el título y ante una "semana importante", con tres jornadas, la última el próximo sábado contra el Barcelona, y en la que pueden pasar "muchas cosas".

A diez puntos del liderato del conjunto azulgrana, con otros tantos choques por disputarse, el técnico aún no da por perdido el título. "Siempre, hasta que las posibilidades estén, soy optimista; exageradamente optimista. En una semana pueden pasar muchas cosas en el fútbol, pero nosotros tenemos que propiciar resultados que generen esta oportunidad o posibilidad que podamos tener", recalcó.

"Veo muy bien a todos (los jugadores). Veo al equipo con entusiasmo y con ilusión. Quedan diez jornadas y queda mucho en juego todavía para nosotros en la Liga. Estamos en una semana muy importante, que quizá dentro de siete días se pueda hablar de otras cosas o no en consecuencia de los resultados que traigan estos tres partidos", insistió.

Su equipo jugará este sábado con el Alavés, el martes contra el Girona y el sábado siguiente contra el Barcelona. "Tenemos que estar preparados para hacer nuestro trabajo, que es enfrentar a un rival durísimo como el Alavés, que está haciendo una temporada fantástica con un entrenador que ha jugado en consecuencia de lo que los futbolistas le requieren y eso habla muy bien del entrenador. Estamos preparados para hacer un buen partido", afirmó. En el once estará Antoine Griezmann, de nuevo en el centro de la actualidad por algunas informaciones que apuntan a la posibilidad de que pueda cambiar de club este verano. A Simeone, "sinceramente", no le "preocupa, absolutamente", que pueda repetirse este verano un 'culebrón' con el futuro del delantero internacional francés.

"Es un capitán del Atlético de Madrid y en consecuencia ha respondido siempre desde que ha estado en el club futbolísticamente con hechos lo que quiere. Ahora tenemos un partido importante mañana que tendrá que responder como todos sus compañeros para seguir sosteniendo todo este trabajo que venimos haciendo este año", dijo.

"No me puedo imaginar eso (un Atlético sin Griezmann el curso que viene), porque tiene contrato con el club, es el capitán, ha dado todo al Atlético de Madrid desde el momento que llegó y me imagino que mañana hará un partidazo", continuó el preparador argentino, que también abordó la salida de Lucas Hernández rumbo al Bayern Múnich.

"Primero siempre un agradecimiento a todo el trabajo que hizo Lucas en todos estos años, que no fueron muchos, pero al mismo tiempo fueron intensos. Nos dio muchísimo como futbolista, lo queremos mucho como chico, el club hizo un gran esfuerzo para intentar retenerlo y él tomó la decisión de cambiar de equipo. Y siempre desearle lo mejor para su futuro", dijo del defensa galo.

"En el momento en que hemos renovado, asumimos todas las situaciones posibles que puedan tener el equipo y el club. Y en consecuencia trabajaremos para que lo más importante, que es el Atlético de Madrid, siga siendo competitivo como lo fuimos siempre", expuso en rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino. También habló del futuro del equipo. Ha salido Lucas Hernández y probablemente lo harán este verano tanto Diego Godín como Filipe Luis.

"El Club Atlético de Madrid, en estos últimos años, el crecimiento que ha tenido y la ilusión que tienen muchos futbolistas por venir genera para el futuro siempre cosas importantes por ver". "Todos los nombres que vos has dicho son chicos que nos han dado muchísimo y seguirán mostrando su jerarquía, su orgullo y todo lo que han demostrado en este último tiempo. Cuando termine la temporada buscaremos lo mejor para el club, para el equipo y para los jugadores. La importancia de entender y querer estar en el lugar donde están va a ser clave en el futuro", aseguró