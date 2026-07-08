La senadora paraguaya que insultó a Mbappé acusa ahora al delantero de "violencia de género"

Lo que ocurrió en los octavos de final del Mundial ha dado paso a una polémica que trasciende del terreno de juego. La victoria de Francia sobre Paraguay (0-1), con un gol de penalti de Kylian Mbappé, ha desatado una fuerte polémica después de que la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara varios mensajes racistas contra el delantero del Real Madrid en sus redes sociales.

Los comentarios de Celeste Amarilla

Tras el encuentro, la senadora publicó varios mensajes ofensivos dirigidos a Mbappé. Además de afirmar que el delantero "ni sabe donde está Paraguay, todavía lo está buscando en el mapa", lo calificó de "bruto" que "no habría aprendido ni a escribir", de "camerunés colonizado que finge ser francés" y llegó a escribir que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo mas instruido que escuchó eran chimpancés".

Las publicaciones generaron una oleada de críticas por su contenido racista y acabaron siendo eliminadas por la propia senadora.

La respuesta de Mbappé

El delantero francés respondió públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje contundente, en el que calificó a Celeste Amarilla como una "mujer despreciable e indigna de su cargo".

Mbappé también lamentó que unas declaraciones de este tipo empañen la imagen de Paraguay y defendió que el racismo no puede tener cabida ni en el deporte ni fuera de él.

La senadora no da marcha atrás

Lejos de dar por cerrada la polémica, Celeste Amarilla compareció ante los medios y elevó el tono de las acusaciones. La senadora aseguró que el comunicado publicado por Mbappé suppone un caso de "violencia de género", al considerar que el futbolista la atacó por ser mujer.

Durante su intervención volvió a cargar contra el delantero: "¿Qué carajos sabe de mí Mbappé?, aseguró la senadora, antes de anunciar que estudia presentar una querella contra el futbolista.

"Con suficiente motivo como para hacerle una querella" y "a la Federación Francesa le digo que se contrate a un abogado" fueron otras de las frases que dejó durante su intervención. Además, defendió su actuación asegurando que "todo lo hice por Paraguay".

Durante esa misma rueda de prensa fue preguntada directamente por el carácter racista de sus publicaciones. Amarilla reconoció que sus mensajes fueron racistas y explicó que por ese motivo decidió retractarse y borrar las publicaciones.

La Federación Francesa y el apoyo del Real Madrid

Ante la gravedad de los hechos, la Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de París por los insultos dirigidos a Mbappé.

Por su parte, el Real Madrid también mostró su respaldo al delantero con un comunicado oficial en el que expresó su "rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas contra nuestro jugador Kylian Mbappé", además de reiterar en la lucha contra cualquier forma de discriminación.

En las ultimas horas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha condenado las palabras de la senadora, calificándolas de "racistas y deshumanizantes" y recordando que los cargos públicos tienen una responsabilidad especial en la lucha contra el discurso de odio.

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