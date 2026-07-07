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Argentina firma una remontada agónica ante Egipto (3-2) para meterse en cuartos de final

La campeona del mundo estuvo 0-2 abajo ante Egipto y al borde la eliminación, hasta que Romero, Messi y Enzo Fernández anotaron en la recta final de un duelo agónico en Atlanta.

Enzo Fernández celebra el tercer gol ante Egipto

Enzo Fernández celebra el tercer gol ante Egipto Reuters

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Argentina volvió a estar al borde del abismo ante Egipto (3-2), al igual que ocurrió ante Cabo Verde, pero la actual campeona del mundo resucitó en Atlanta agarrado a Leo Messi, autor de la asistencia en el 1-2 de Romero e igualando con una volea en el 83. La remontada la completó Enzo Fernández en el minuto 92.

La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, estuvo muy cerca de despedirse del Mundial 2026. Egipto puso contra las cuerdas a Argentina y durante casi 80 minutos puso patas arriba la Copa del Mundo. Los Faraones golpearon en dos ocasiones a los de Scaloni. Los goles de Yasser Ibrahim (minuto 15)y Mostafa Zico (minuto 67) enmudecieron a la afición argentina.

Dos zarpazos, al margen del golazo anulado a Egipto por una falta sobre Lisandro del que se va a hablar, que parecían dar jaque mate a Argentina. Pero a la campeona del mundo siempre le quedará Leo Messi. El rosarino se echó el equipo a sus espaldas y lideró una remontada increíble para mantener las constantes vitales de Argentina. Primero con un centro delicioso a la cabeza de Cuti Romero y luego cazando un balón en el área para firmar el 2-2, su octavo tanto en el torneo y el 21º en la historia de los Mundiales.

Con Egipto buscando el 2-3 llegó una contra letal de Argentina, en el miuto 92, para que Enzo Fernández desatara la locura en las gradas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los de Scaloni ya están en cuatros de final y se medirán el próximo domingo al ganador del Suiza - Colombia.

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