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ATROPELLO MORTAL

Se investiga el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

La familia de la joven de 17 años denunció su desaparición al no regresar a casa tras la celebración de la victoria de su selección.

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella Redes sociales

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Elena Álvarez
Elena Álvarez
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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega de 17 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia durante la mañana del lunes tras perderse su pista en Marbella.

El siniestro se produjo la madrugada del 6 de julio sobre las 5.20 horas en el punto kilométrico 1.027 de la A-7, en sentido Marbella, a la altura del municipio de Mijas. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de que una mujer había sido atropellada por un camión en la autovía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la joven.

Se busca al conductor del atropello

La investigación se centra ahora en identificar y localizar al conductor del vehículo implicado, que, según las primeras pesquisas, se dio a la fuga tras el atropello, así como en reconstruir las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Horas antes de conocerse su identificación, la familia había difundido un llamamiento en redes sociales para solicitar ayuda en la localización de la adolescente. En la publicación explicaban que Nikoline había sido vista por última vez durante la madrugada en Puerto Banús, donde había salido con un grupo de amigos a ver el partido de su selección. La familia pedía la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información sobre sus últimos movimientos ya que la joven no regresó tras la celebración de la victoria de Noruega, algo que les resultaba completamente inusual.

Tras interponer la correspondiente denuncia por desaparición y realizarse las gestiones de identificación, se confirmó que la víctima del atropello era la adolescente buscada por su familia.

Nikoline que se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol tenía previsto según manifiesta la familia regresar a su país ese mismo lunes.

La Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del conductor implicado en el atropello mortal.

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