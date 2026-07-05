Oficial: Denzel Dumfries nuevo jugador del Real Madrid hasta 2030

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del lateral neeerlandés Denzel Dumfries, que vestirá la camiseta del equipo blanco durante cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, tras oficializar en redes sociales el fichaje.

Informan en un comunicado del acuerdo alcanzado con el Inter de Milán, donde Dumfries, de 30 años e internacional con Países Bajos, ha militado los últimos cinco años y con el que tenía contrato hasta junio de 2028.

Poderío físico para la defensa

El neerlandés, de gran potencia física y proyección ofensiva, figura entre los fichajes que el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, adelantó durante la campaña electoral con el fin de reforzar el lateral derecho del Real Madrid.

Pieza clave del Inter de Milán y uno de los jugadores más destacados de su selección, Dumfries se consolidó durante los últimos años como un lateral con impacto largo, de ida y vuelta, capaz de recorrer muchos metros y de influir no solo en la salida o en la amplitud, sino también en los últimos metros.

El perfil de Dumfries ofrece al equipo que dirigirá José Mourinho verticalidad, velocidad y juego más directo que le permiten sumarse a las ofensivas del equipo y dar recorrido en el exterior.

Dumfries llegó al Inter en el verano de 2021 y, desde entonces, sumó varios títulos a su palmarés, incluido dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia.

En las cinco temporadas en el Inter, marcó 20 goles y dio 15 asistencias.

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