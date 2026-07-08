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El FBI investiga los negocios de la AFA en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

La Justicia estadounidense busca datos sobre negocios de la Asociación del Fútbol Argentino en su país que habrían superado los 300 millones de dólares.

Leo Messi charla con 'Chiqui' Tapia durante el Mundial

Leo Messi charla con 'Chiqui' Tapia durante el Mundial EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio 'Chiqui' Tapia, se encuentra bajo el foco de la Justicia estadounidense. En pleno Mundial 2026, agentes del FBI y fiscales federales investigan diversas operaciones financieras relacionadas con la entidad y con la empresa TourProdEnter LLC, según publica el diario La Nación.

De acuerdo con esa información, fiscales del Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ya han comenzado a tomar declaraciones para conocer cómo operó la AFA en territorio estadounidense y analizar el recorrido de operaciones que habrían superado los 300 millones de dólares.

El objetivo de la investigación, siempre según el citado medio, es determinar si alguna de esas operaciones pudo dar lugar a posibles delitos bajo jurisdicción estadounidense, como blanqueo de capitales o fraude mediante el sistema bancario del país.

Reunión con un empresario

La Nación asegura que agentes del FBI mantuvieron una reunión por videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni, en la que analizaron distintas operaciones vinculadas a la AFA.

La investigación trata de esclarecer el funcionamiento financiero de la entidad en Estados Unidos y el papel desempeñado por la empresa TourProdEnter LLC dentro de ese entramado.

Investigación iniciada en 2025

Según la misma información, las diligencias comenzaron a desarrollarse durante 2025 y están dirigidas por tres fiscales federales estadounidenses: Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D. C., y Michael Berger, perteneciente al Distrito Sur de Florida.

Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y ha participado anteriormente en investigaciones relacionadas con delitos financieros.

Por su parte, Berger intervino en el proceso que terminó con la condena en Miami del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por un delito de blanqueo de capitales.

El papel de TourProdEnter LLC

La investigación también pone el foco en TourProdEnter LLC, empresa que, según La Nación, actuó como agente de cobro de los contratos internacionales suscritos por la AFA.

Siempre de acuerdo con esa información, la sociedad habría canalizado pagos procedentes de distintos acuerdos comerciales firmados por la federación argentina con patrocinadores y compañías internacionales.

Entre ellos figuran contratos con Adidas, valorados en unos 60 millones de dólares, y con Warner, por alrededor de 40 millones, además de otras operaciones comerciales.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no han formulado acusaciones públicas en relación con estas diligencias, que siguen en fase de investigación.

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