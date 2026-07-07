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Tragedia mortal

La hija del bodeguero Iván Sanz, de 9 años y única superviviente del accidente, se encuentra "estable"

La hija, única superviviente de la tragedia, se encuentra "estable" según ha podido saber Antena 3.

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor

La hija del bodeguero Iván Sanz, de 9 años y única superviviente del accidente, se encuentra "estable" | Antena3com

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El plan era desconectar y pasar tiempo en familia. El viernes el bodeguero Iván Sanz, junto con su mujer Irene Garijo, y sus tres hijos, puso rumbo a Santander para pasar el fin de semana. Regresaban a casa el domingo cuando alrededor de las 16:20 horas la tragedia se cruzó en su camino. Todavía se desconocen las causas del fatídico accidente en el que han muerto todos menos su hija de 9 años.

Todo ocurrió en la autovía A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga, concretamente en el kilómetro 83. Las primeras hipótesis descartan que otro vehículo estuviera implicado en el accidente o que la carretera estuviera en mal estado, pero los investigadores siguen reconstruyendo el accidente y todo parece apuntar a que pudo deberse a una distracción o somnolencia del conductor.

Iván Sanz, era director de la bodega Dehesa de los Canónigos. El sector vinícola se encuentra conmovido por la noticia. Irene Garijo era trabajadora de la Diputación de Valladolid, desde que se conoció la tragedia numerosas instituciones y representantes políticos trasladaron públicamente sus condolencias.

Los dos hijos fallecidos tenían 17 y 14 años. En medio de la tragedia la gota de esperanza aparece en el nombre de Carlota, la pequeña de sus hijas y única superviviente. La niña de 9 años fue trasladada a un hospital de Burgos donde según ha podido saber Antena 3 Noticias se encuentra "estable".

Familiares, amigos, representantes institucionales y numerosas personas vinculadas al sector del vino han acudido en las últimas horas al tanatorio de Las Contiendas de Valladolid para despedir a los cuatro miembros de la familia. El velatorio, desarrollado en la estricta intimidad familiar y marcado por el respeto y la emoción contenida precede al funeral que tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 11:00 horas en La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

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