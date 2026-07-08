No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Datos ofrecidos por AEMET
Altas temperaturas
Queda día y medio de ola de calor: seguimos con avisos de nivel rojo pero César Gonzalo anuncia el final de las temperaturas extremas
Se mantiene el aviso de nivel rojo por temperaturas que podrán superar los 44º a la sombra en el interior de Tarragona y de Valencia. Salvo una bajada simbólica en el norte, de uno o dos grados, en el resto tendremos el mismo calor que ayer. Las tormentas descargarán en el nordeste, donde podrán ser fuertes. Todo esto en un miércoles soleado en el casi todo el país.
Publicidad
A la segunda ola de calor del verano le queda unas 36 horas, día y medio. Si no hay novedades tras el jueves, tendremos un ligero respiro el próximo viernes. La ola, terminará, aunque las temperaturas seguirán siendo altas, pero no desbocadas como las de días atrás. Seguiremos de plena canícula veraniega.
Tarde sofocante
Salvo un paupérrimo descenso en zonas del norte, que apenas se dejará notar, para restar como mucho 2º en los termómetros, en el resto tendremos el mismo ambiente sofocante que ayer. Los avisos de nivel rojo se mantienen por máximas que podrán superar los 44º en el interior de Tarragona y de Valencia. Los avisos de nivel naranja persisten en casi toda la península, y sur de las islas Canarias. Llegarán a los 43º en Córdoba y Murcia; Los 42º en Badajoz, Zaragoza y Lleida; Se prevén 40º en Logroño, Toledo y zonas de medianía de Gran Canaria. Se prevén 39º en Madrid y Ourense. El encontraste lo encontramos en el norte con sólo 22º en A Coruña y 24º en Santander.
Tormentas en el nordeste
El día ha comenzado con cielos nubosos en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, Nubes que tenderán a despejar. A partir del mediodía las tormentas volverán a aparecer. Se concentrarán en el nordeste, donde podrán ser fuertes. Además, podrán venir acompañadas de fuertes granizadas y rachas de viento. Por este motivo se activan los avisos por fenómenos tormentosos en el norte de Castilla y León, interior de Asturias, Cantabria, Álava, Navarra, La Rioja y Aragón. En el resto volveremos a tener una jornada de cielos despejados, salvo por la presencia de ligera calima en el archipiélago canario.
Final de la ola
Mañana llega un primer alivio térmico en el sur. Con un descenso que restará hasta 5º a las temperaturas del oeste de Andalucía y sur de Extremadura. En el resto el calor se mantiene, incluso se podrá intensificar en el archipiélago balear. El viernes una nueva bajada más generalizada, nos traerá un leve respiro tan solo. De los 40ºC de las últimas jornadas pasaremos a unos 36º Valladolid, Madrid, Badajoz y Córdoba. En cambio, aún se mantendrán los 40º en capitales como Zaragoza, Lleida, Córdoba y Murcia. La ola terminará, pero menos intensas, las altas temperaturas nos seguirán acompañando.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad