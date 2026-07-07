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La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la investigación contra los Mossos que facilitaron la fuga de Puigdemont

Los agentes portaban gorras muy parecidas a la del equipo de seguridad del expresidente catalán.

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La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la investigación contra los Mossos que facilitaron la fuga de Puigdemont | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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A falta de nueve días para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre si el delito de malversación puede beneficiarse de la ley de amnistía, la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación a tres Mossos d´Esquadra por la fuga de Carlos Puigdemont.

La huida del expresidente catalán tuvo lugar el 8 agosto de 2024, día en el que el Parlamento de Cataluña invistió a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Esa mañana logró cruzar la frontera por carretera hasta llegar al Arco del Triunfo de la ciudad condal y, una vez finalizó su discurso, regresó a Waterloo (Bélgica) sin ser detenido, a pesar de tener una orden de detención.

Tras ello la jueza María Antonia Coscollola investigaba a tres agentes por facilitar su fuga. Sin embargo, el pasado mes de abril se archivó la causa al considerar que no se ha podido constatar que los tres agentes realizaran actos para evitar la detención y posibilitar la fuga del expresidente. Ahora, la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrirlo al creer que la presencia de los mossos no era casual.

En las fotografías y videos de la investigación los tres Mossos -Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea- portaban gorras tipo beisbol de color azul muy similares a las que llevaban los equipos de seguridad de Puigdemont.

La Audiencia ve indicios

La Sala ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía, Hazte Oír y Vox contra la magistrada al archivar la investigación. Asimismo coincide con la Fiscalía en que ve indicios de una omisión el deber de perseguir delitos a pesar de que no estuvieran de servicio ese día, pero no de encubrimiento.

La Audiencia considera que, aunque los agentes prestaron ayuda, no hicieron todo lo posible para que la persona sospechosa de varios delitos pudiera ser identificada e investigada. Además, sostiene que el hecho de que estuvieran de vacaciones o de permiso no los exime de esa obligación.

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